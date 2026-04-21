Calciomercato
Maignan Milan, spunta il retroscena sul rinnovo: intreccio con Allegri e messaggio alla società
Maignan Milan, c’è il retroscena: il francese prima del prolungamento ha chiesto garanzie sulla permanenza di Allegri
Il futuro del Milan si tinge di certezze che partono dalle fondamenta. Secondo quanto rivelato dal giornalista Daniele Longo sul suo canale YouTube, il rinnovo di contratto di Mike Maignan non è stato solo una questione di cifre, ma soprattutto di garanzie progettuali. Il portiere francese, pilastro dello spogliatoio rossonero, avrebbe chiesto chiarezza sul futuro della guida tecnica prima di legarsi ulteriormente al club per il ciclo 2026/2027.
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Maignan e la fiducia in Allegri: un progetto condiviso
Le indiscrezioni raccolte da fonti vicine all’ambiente milanista evidenziano un legame forte tra il numero uno e l’allenatore:
- Garanzie su Allegri: Maignan ha voluto certezze sulla permanenza di Massimiliano Allegri. Per il portiere, la continuità tecnica del mister livornese è la condizione necessaria per costruire un progetto vincente e duraturo su più anni.
- Risposta della Società: La dirigenza di via Aldo Rossi ha fornito queste garanzie, confermando che Allegri è il centro del villaggio per il Milan che verrà. Questo passaggio è stato fondamentale per sbloccare definitivamente la trattativa per il rinnovo del francese.
- Leadership nello spogliatoio: La scelta di Maignan conferma come il gruppo sia compatto attorno all’allenatore dopo i risultati positivi ottenuti e la qualificazione in Champions League ormai blindata dopo la vittoria di Verona.
Con il patto siglato tra Maignan, Allegri e la società, il Milan mette il primo tassello fondamentale per la programmazione del prossimo mercato estivo, dove l’obiettivo sarà alzare ulteriormente l’asticella per competere stabilmente per lo Scudetto.