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Calciomercato Milan, blitz per Zaniolo: il prezzo non spaventa il Diavolo. Cifre e dettagli
Calciomercato Milan, l’Udinese chiede 20 milioni di euro per Nicolò Zaniolo: Tare e Allegri ci pensano seriamente. Ultime
Il calciomercato Milan per la stagione 2026/2027 potrebbe accendersi con un ritorno di fiamma clamoroso: quello di Nicolò Zaniolo. L’attaccante, rinato in questa stagione all’Udinese sotto la guida di Kosta Runjaic, è diventato uno degli obiettivi principali di Igli Tare per rifondare il reparto avanzato.
Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club friulano ha già deciso di esercitare il diritto di riscatto dal Galatasaray per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, una somma decisamente inferiore al reale valore di mercato mostrato dal giocatore sul campo.
Calciomercato Milan, Zaniolo e la vetrina di San Siro: il prezzo del talento
La strategia dell’Udinese appare chiara: riscattare il numero 10 per poi valutare le offerte dei grandi club.
- La richiesta economica: In caso di pressione da parte del giocatore per il salto in una big, la famiglia Pozzo chiederebbe circa 20 milioni di euro.
- Numeri da leader: Con 5 gol e 6 assist in 29 presenze stagionali, Zaniolo ha ritrovato continuità e integrità fisica, diventando il giocatore più pagato della rosa bianconera con un ingaggio da 3,33 milioni lordi.
- Approvazione tecnica: Massimiliano Allegri stima il giocatore dai tempi della Juventus e lo considera il profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e fisicità al suo 3-5-2, specialmente dopo averlo visto dominare proprio a San Siro nella vittoria dell’Udinese per 3-0 contro il Milan.
L’investimento su Zaniolo rappresenterebbe per il Milan un’operazione sostenibile e di grande impatto tecnico, permettendo di affiancare al futuro bomber (con Sorloth sempre in pole) un calciatore capace di strappare e creare superiorità numerica, elementi che quest’anno sono mancati nei momenti chiave della stagione.