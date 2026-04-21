Calciomercato
Rinnovo Pavlovic, Allegri preme per il prolungamento del serbo: la posizione di Tare e Furlani
Rinnovo Pavlovic, il serbo, attualmente in scadenza a giugno del 2028, è vicino al prolungamento con il club rossonero fino al 2031
La rinascita del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri ha un protagonista indiscusso nel cuore della difesa: Strahinja Pavlovic. L’edizione odierna de Il Giornale dedica un ampio approfondimento alla crescita del centrale serbo, titolando in modo inequivocabile: “Cura Max e Pavlovic diventa insostituibile”. In pochi mesi, il difensore è passato dall’essere considerato un possibile esubero estivo a diventare un perno fondamentale dello scacchiere tattico rossonero, un elemento a cui il tecnico livornese rinuncia ormai solo in casi di estrema necessità.
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Rinnovo Pavlovic e il prolungamento blindato: futuro fino al 2031
Il legame tra il calciatore e il club è destinato a consolidarsi ulteriormente grazie alle prestazioni di altissimo livello offerte in questa stagione:
- Fiducia Totale: Pavlovic ha beneficiato enormemente del sistema difensivo di Allegri, che ne ha esaltato la fisicità e il senso della posizione, trasformandolo in un “muro” difficile da valicare per gli attaccanti avversari.
- Progetto Lungo Termine: La dirigenza di via Aldo Rossi è pronta a premiare il giocatore. Nonostante il contratto attuale scada nel 2028, sono già stati avviati i contatti per un rinnovo monstre fino al 2031.
- Pilastro del 2027: Con la quasi certa qualificazione in Champions League, Pavlovic è considerato il pilastro su cui costruire la difesa del prossimo anno, affiancando campioni di esperienza internazionale.
Mentre il Milan prepara la sfida contro la Juventus, la certezza di poter contare su un Pavlovic rigenerato garantisce ad Allegri quella solidità necessaria per puntare ai massimi traguardi nella prossima stagione.