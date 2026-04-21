Calciomercato
Lewandowski si allontana dal Milan? C’è un ostacolo quasi impossibile da superare. E Vlahovic…
Lewandowski può allontanarsi in maniera quasi definitiva dal Milan: ingaggio insostenibile per le casse rossonere. Speranza Vlahovic
Le manovre del Milan per il centravanti si scontrano con la realtà dei numeri. Secondo quanto riportato da Ramazzotti su Gazzetta.it, la dirigenza rossonera sta valutando con estrema attenzione i profili di Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic, ma le barriere economiche rimangono l’ostacolo principale. Se per il polacco le richieste sono attualmente considerate fuori da ogni parametro del club, la situazione del serbo appare leggermente più fluida, sebbene ancora distante dalle disponibilità messe sul tavolo da Igli Tare.
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Lewandowski Vlahovic e l’intreccio con Allegri: un gap colmabile?
L’analisi della Gazzetta mette in luce una chiara gerarchia nelle difficoltà delle due trattative:
- Robert Lewandowski: Il bomber del Barcellona, proposto dal suo agente, percepisce ingaggi non sostenibili per la politica salariale rossonera e ha opzioni aperte tra il rinnovo in Catalogna o un futuro in MLS.
- Dusan Vlahovic: Il serbo, che non ha ancora rinnovato con la Juventus, ha un vantaggio non trascurabile: la stima di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato e lo considera perfetto per il suo gioco. In questo caso, il divario economico tra domanda e offerta è meno marcato rispetto a quello con Lewandowski, rendendo l’operazione difficile ma non impossibile.
- Questione Età: Un fattore determinante è l’anagrafe; Vlahovic ha 12 anni in meno del polacco, rappresentando un investimento a lungo termine più coerente con il progetto rossonero.
Nonostante queste suggestioni, il Milan continua a lavorare su piste più accessibili come Alexander Sorloth, che resta in pole position grazie a una valutazione compatibile con i parametri societari (20-25 milioni). La partita per il numero 9 resta però aperta: se Vlahovic non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo a cifre ridotte con i bianconeri, il “ritorno di fiamma” del Diavolo potrebbe diventare la vera telenovela dell’estate 2026.