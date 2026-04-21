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Calciomercato Milan, Tiago Gabriel in cima alla lista: il Lecce fissa il prezzo, Tare prende nota
Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono accelerare per Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce. Il Lecce fissa il prezzo
Il mercato dei difensori centrali per il 2026/2027 si accende con un nome nuovo per il taccuino di Igli Tare. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe messo nel mirino Tiago Gabriel, colonna difensiva del Lecce. Il club rossonero si sta muovendo con grande anticipo: Schira rivela infatti che la dirigenza milanista ha già incontrato gli agenti del calciatore circa due settimane fa per sondare la disponibilità al trasferimento.
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Calciomercato Milan, Tiago Gabriel e il prezzo del talento: servono 30 milioni
La trattativa si preannuncia complessa a causa delle elevate pretese del club salentino:
- Valutazione: Il Lecce chiede 30 milioni di euro per privarsi del suo gioiello, forte anche dell’interesse di club di Premier League come Brentford e Nottingham Forest.
- Precedenti: A gennaio i pugliesi hanno già dato prova di fermezza rifiutando un’offerta del Brentford da 20 milioni complessivi (17+3 di bonus).
- Profilo per Allegri: Tiago Gabriel rispecchia l’identikit di fisicità e solidità richiesto da Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima Champions League.
Con il budget europeo ormai imminente dopo la vittoria di Verona, il Milan dovrà decidere se affondare il colpo per battere la concorrenza inglese e regalare ad Allegri un nuovo pilastro difensivo.