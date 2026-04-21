Mercato Milan, Leao sempre più lontano ma le offerte latitano. Allegri ha pronto il piano B

Mercato Milan, la prossima potrebbe essere l’estate della separazione tra Leao e il club rossonero ma al momento le offerte latitano

Mai come in questo momento il Milan e Rafael Leao sono apparsi così distanti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il club e il numero 10 rossonero è arrivato a un bivio storico: per la prima volta, la società non considera più il portoghese incedibile, mentre lo stesso giocatore sembra pronto ad aprire seriamente l’ipotesi di un trasferimento all’estero. Con un residuo a bilancio di soli 11 milioni di euro previsto per la fine di giugno, ogni offerta superiore rappresenterebbe una plusvalenza purissima, ossigeno vitale per finanziare il colpo da novanta in attacco chiesto da Massimiliano Allegri.

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Mercato Milan, Leao e l’incognita tattica: centravanti o partente?

Il futuro di Rafa sembra legato a doppio filo a due fattori determinanti che potrebbero sbloccare una situazione attualmente in stallo:

Vetrina Mondiale : Il Milan confida in un Mondiale 2026 da protagonista con il Portogallo per far lievitare la valutazione del giocatore e attirare offerte concrete, che al momento latitano sulla scrivania di Igli Tare .

: Il Milan confida in un da protagonista con il Portogallo per far lievitare la valutazione del giocatore e attirare offerte concrete, che al momento latitano sulla scrivania di . Il piano B di Allegri : Qualora non dovessero arrivare proposte congrue, il tecnico livornese ha già pronto il piano di recupero. In assenza di un nuovo bomber, Leao continuerebbe a essere impiegato come centravanti nel 3-5-2 , ruolo in cui ha mostrato lampi di classe alternati a lunghe pause, come visto nell’ultima sfida di Verona.

: Qualora non dovessero arrivare proposte congrue, il tecnico livornese ha già pronto il piano di recupero. In assenza di un nuovo bomber, Leao continuerebbe a essere impiegato come , ruolo in cui ha mostrato lampi di classe alternati a lunghe pause, come visto nell’ultima sfida di Verona. Strategia Mercato: I soldi incassati dall’eventuale cessione verrebbero immediatamente reinvestiti su un vero centravanti di ruolo (come Sorloth), garantendo ad Allegri quella solidità offensiva necessaria per il salto di qualità.

La sensazione è che il ciclo di Leao a Milano sia giunto a una naturale conclusione logica. Resta da capire se il mercato internazionale saprà soddisfare le pretese economiche del Diavolo o se Allegri dovrà tentare l’ennesima scommessa tattica per rigenerare il suo talento più discusso.