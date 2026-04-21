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Calciomercato Milan, svolta Sorloth: il norvegese in cima alla lista rossonera. Cifre e dettagli
Calciomercato Milan, Sorloth dell’Atletico Madrid è balzato in pole per l’attacco rossonero della prossima stagione: contatti avviati
Il calciomercato Milan per la prossima stagione sembra aver trovato un nuovo, prepotente protagonista: Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese dell’Atletico Madrid è balzato in cima alla lista delle preferenze di Massimiliano Allegri, scalando posizioni rispetto a nomi più altisonanti ma economicamente più complessi come Guirassy o Lewandowski. Con i suoi 195 centimetri di altezza, Sorloth rappresenta quel profilo di peso e sostanza internazionale che il tecnico livornese ha richiesto per completare il reparto offensivo.
Calciomercato Milan, Sorloth tra costi e opportunità: l’affare è possibile
La trattativa con i Colchoneros poggia su basi concrete, dettate sia dalle necessità del giocatore che dalle strategie del club spagnolo:
- Valutazione e Sconto: L’Atletico Madrid parte da una richiesta di 40 milioni di euro (bonus compresi), ma la cifra potrebbe scendere drasticamente a 20-25 milioni più bonus in assenza di un finale di stagione travolgente da parte del centravanti.
- Rendimento Stagionale: Nonostante i 10 gol siglati in Liga e i 6 in Champions League nella stagione 2025/2026, Sorloth non è considerato un titolare inamovibile da Diego Simeone, alternando spesso campo e panchina.
- Volontà del Giocatore: Il norvegese cerca un progetto dove poter essere il fulcro dell’attacco, una centralità che il Milan è pronto a offrirgli per affiancare Pulisic e dare respiro a una manovra che quest’anno ha sofferto troppo di “corto muso”.
Grazie ai ricavi garantiti dalla qualificazione in Champions League, il Milan vede in Sorloth l’investimento più equilibrato: un attaccante esperto (classe 1995), fisicamente dominante ma con un’ottima tecnica di base, capace di attaccare gli spazi come piace ad Allegri.