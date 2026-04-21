Mercato Milan, le condizioni di Kean preoccupano: i rossoneri si tirano fuori. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dinamiche del calciomercato Milan iniziano a farsi frenetiche mentre la stagione volge al termine. Uno dei nomi accostati con insistenza ai rossoneri nelle scorse settimane è stato quello di Moise Kean. Tuttavia, le ultime notizie sembrano chiudere drasticamente la porta a un suo approdo a Milanello. Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, il Milan avrebbe deciso di chiamarsi fuori dalla corsa per la punta a causa di diverse perplessità di natura fisica e comportamentale.

L’infortunio alla tibia blocca l’operazione

Il motivo principale del dietrofront del Diavolo sarebbe legato alle condizioni della tibia di Moise Kean. Il problema fisico sta preoccupando seriamente le big del campionato, rendendo l’investimento eccessivamente rischioso. Per Tare il quadro clinico del giocatore rappresenta un ostacolo insormontabile. La strategia dei rossoneri è quella di mettere a disposizione di Allegri elementi che possano garantire continuità per tutta la durata del campionato.

Rendimento e vita extra campo sotto esame

Oltre ai dubbi di natura medica, il quotidiano sottolinea altri due fattori che avrebbero spinto il Milan a desistere. Da un lato c’è il decadimento nel rendimento sportivo mostrato dall’attaccante nell’ultimo periodo; dall’altro, le vicende extra campo che da sempre accompagnano la carriera del giovane calciatore. Tare, nel suo ruolo di DS, ha valutato attentamente il profilo insieme ad Allegri, giungendo alla conclusione che il pacchetto complessivo non sposi la filosofia del club meneghino.

Le strategie future di Tare e Allegri

Con il ritiro dalla corsa per Kean, il Diavolo sposta ora il proprio mirino su altri obiettivi. La necessità di trovare numero 9 resta una priorità, ma la linea della società è chiara: non verranno fatti passi azzardati. Allegri concorda con la visione del DS. Il Milan cerca profili che garantiscano professionalità e tenuta fisica, elementi fondamentali per continuare a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Il mercato dei rossoneri entra dunque nel vivo, con la consapevolezza che ogni scelta sarà ponderata per evitare rischi inutili.