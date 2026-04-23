Mercato Milan, ecco tutti i dettagli dell’offerta a Goretzka: Allegri spinge per il centrocampista tedesco. Le cifre

Mercato Milan, continua il pressing a Goretzka: ecco tutti i dettagli e le cifre dell’offerta rossonera

Il Milan ha rotto gli indugi per quello che si preannuncia come il colpo dell’estate 2026. In cima alla lista dei desideri per rinforzare la mediana rossonera c’è un unico grande obiettivo: Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 è ormai giunto ai titoli di coda con il Bayern Monaco e, salvo sorprese, lascerà la Baviera il prossimo 30 giugno alla scadenza naturale del contratto. La dirigenza di via Aldo Rossi vede in lui l’innesto perfetto per completare un reparto che necessita di fisicità e carisma internazionale.

L’operazione nasce da una precisa richiesta tecnica, come riportato dal Corriere dello Sport:

«A spingere per il suo arrivo è soprattutto Max Allegri che lo ritiene essenziale per la crescita della sua squadra, soprattutto dal punto di vista della personalità e dell’esperienza. Goretzka, nel centrocampo a tre milanista, giocherebbe da mezzala destra, con Adrien Rabiot a sinistra e Luka Modric, se dovesse continuare la sua carriera in rossonero, in mezzo. Il Milan sta spingendo molto per arrivare presto ad un accordo con il tedesco: sul piatto c’è un triennale da 5 milioni di euro più bonus legati ai risultati. Il giocatore sembra ben predisposto al trasferimento a Milanello e per questo a Casa Milan si respira un certo ottimismo».

Mercato Milan, il nuovo centrocampo dei sogni per la stagione 2026-27

Il piano di Massimiliano Allegri è chiaro: costruire un “triangolo d’oro” che possa competere con le migliori d’Europa. Se l’affare dovesse andare in porto, il Milan si troverebbe con un reparto di altissimo profilo, integrando i 5 milioni di euro d’ingaggio richiesti dal giocatore in un tetto salariale reso sostenibile dall’addio di alcuni esuberi. Con la conferma di Luka Modric — legata ai traguardi stagionali — e la presenza costante di Rabiot, l’eventuale innesto di Goretzka garantirebbe quel salto di qualità necessario per puntare con decisione alla seconda stella.