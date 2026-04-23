Mercato Milan, Moretto svela: «Allegri stima tantissimo un giocatore del Sassuolo, ma su di lui c’è anche l’Inter…»

Mercato Milan, Moretto, sul suo canale Youtube, ha svelato il nome di un centrocampista che piace tanto ad Allegri: le parole

Il talento cristallino di Ismael Koné sta scatenando un vero e proprio derby di calciomercato tra le due sponde di Milano. Il classe 2002, protagonista di una stagione di altissimo livello con la maglia del Sassuolo, è finito prepotentemente nel mirino di Milan e Inter. Le sue prestazioni nel cuore del centrocampo neroverde hanno convinto le big a muoversi con decisione per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama internazionale, capace di abbinare fisicità e vizio del gol.

L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione sulla mezzala canadese:

«Ismael Kone, classe 2002 del Sassuolo, contratto in scadenza nel 2030. Trenta partite col Sassuolo quest’anno, sei gol. È nell’agenda sia del Milan che dell’Inter. Giocatore che piace moltissimo ad entrambe. Allegri lo stima tantissimo, lo vede come un calciatore ideale per rinforzare il reparto di centrocampo rossonero. Vedremo poi quale sarà l’indicazione, quale sarà la squadra che punterà dritto su Ismael Kone, che è stato in passato un obiettivo della Roma prima che andasse al Marsiglia. Occhio al mercato di Kone, ci sono tante squadre che lo vogliono. Noi facciamo due nomi: Inter e Milan».

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L’interesse per Koné non è casuale, considerando l’impatto avuto nel campionato italiano e la sua duttilità tattica. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri avrebbe già individuato in lui il rinforzo perfetto per dinamismo e inserimenti, mentre la dirigenza nerazzurra, su indicazione di Cristian Chivu, valuta il colpo per mantenere alto il livello qualitativo della rosa. Con un contratto a lungo termine fino al 2030, il Sassuolo si trova in una posizione di forza, ma la sensazione è che l’estate 2026 possa essere quella del grande salto per il centrocampista.