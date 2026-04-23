Calciomercato
Dall’Inter al Milan, non gioca mai: Allegri pregusta il colpo
L’ex calciatore dell’Inter potrebbe diventare un’occasione di mercato per il Milan: Allegri è pronto a rilanciarlo
Se il budget non è di quelli faraonici, alla inglese per intenderci, occorre aguzzare l’ingegno e trovare l’occasione giusta. Lo sa bene Igli Tare che ai tempi della Lazio non poteva certo godere di un portafoglio illimitato per fare mercato.
La sua esperienza potrà quindi tornare utile al Milan che quest’estate dovrà rinforzare la squadra con innesti di primissimo livello, ma anche allungare la rosa per consentire ad Allegri di poter affrontare al meglio le tre competizioni.
Ecco dunque che accanto ai super colpi, servirà anche trovare in giro per l’Europa occasioni importanti da poter sfruttare. Tra queste c’è anche un ex Inter che a giugno potrebbe finire sul mercato anche a prezzo ridotto: una opportunità che fa gola ad Allegri che potrebbe volerlo in rosa e rilanciarlo dopo un’annata complicata, anche dal punto di vista fisico.
È questo il vero interrogativo che circonda Mateo Kovavic, ex centrocampista dell’Inter, ora di proprietà del Manchester City. In scadenza di contratto nel 2027, ha vissuto l’annata praticamente da spettatore e in estate il suo addio sembra scontato.
Kovacic per il Milan: le condizioni per l’affare
Appena tredici minuti in Premier League, trentatré in Champions per tre presenze complessive in stagione: questo lo scarso bottino per il croato quest’anno.
Il motivo è da individuare nel grave infortunio alla caviglia sinistra che lo fermato praticamente tutta la stagione. Un’annata sfortunata visto che l’inizio di campionato lo aveva visto fermo per l’intervento al tendine d’Achille subito a giugno.
Il ritorno c’è stato qualche settimana fa contro il Chelsea e magari le prossime partite lo vedranno nuovamente protagonista, almeno per scampoli di match. Importante che ciò accada anche in ottica futuro, visto che Kovacic dovrà dimostrare di essere completamente guarito.
Solo così potrà esaudire il desiderio di lasciare il City per una squadra che possa concedergli più minutaggio e una centralità nel progetto. Quello che, ad esempio, sarebbe disposto a garantirgli anche il Milan che pensa a lui per dare ulteriore qualità ad un centrocampo per il quale si lavora anche su Goretzka.
L’affare è possibile anche da un punto di vista economico. Con un solo anno di contratto, il City dovrà accontentarsi di una cifra non elevata, inferiore ai 20 milioni di euro. Tare ci prova, può essere Kovacic il volto nuovo del centrocampo rossonero.