Mercato Milan, si entra nel vivo: le ultime su Goretzka, dall’Olanda arriva un nuovo nome e dubbi sul futuro di due rossoneri

Mercato Milan, il punto sulle strategie del club rossonero: da Goretzka a un nuovo nome che arriva dall’Olanda. Mentre le cessioni…

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con largo anticipo. In vista della stagione 2026-27, la società rossonera ha messo il centrocampo al centro del proprio progetto di rafforzamento, cercando un mix tra qualità tecnica e strapotere fisico. Con Luka Modric ormai prossimo al rinnovo (legato al raggiungimento della qualificazione in Champions League), Massimiliano Allegri ha già tracciato l’identikit dei rinforzi necessari per rendere la squadra competitiva su tutti i fronti.

Secondo quanto riportato da Pietro Mazzara, il nome più importante sulla lista resta quello di Leon Goretzka:

«Il nome caldo, come raccontato da settimane, è quello di Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il club rossonero, anche negli ultimi giorni, ha avuto colloqui approfonditi con l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista tedesco che ha dato disponibilità alla destinazione Milan. L’affondo decisivo avverrà non appena il Milan avrà la certezza definitiva della qualificazione in Champions League, vera e grande discriminante di tutto il calciomercato milanista».

Mercato Milan, nuovi obiettivi e possibili addii: da Mijnans a Fagioli

Oltre al tedesco, gli scout rossoneri hanno acceso i fari su Sven Mijnans, reduce da una prestazione super nella finale di Coppa d’Olanda vinta dal suo AZ Alkmaar. Il calciatore, alto quasi due metri, ha stregato gli osservatori per doti atletiche e senso del gol. Parallelamente, Allegri spinge per Niccolò Fagioli, attualmente alla Fiorentina, considerato il profilo ideale per alternarsi con Modric nella gestione dei ritmi di gioco.

Sul fronte uscite, la lista è altrettanto lunga: Yunus Musah non verrà riscattato e non rientra nei piani tecnici, mentre il futuro di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek appare sempre più incerto. Se per il francese le sirene estere sono insistenti, per l’inglese il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 potrebbe sancire un addio anticipato nella prossima sessione estiva.