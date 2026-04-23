Mercato Milan, quali sono i giocatori a rischio cessione? Ecco la lista completa e i dettagli

Mercato Milan, scoperta la lista delle possibili cessioni rossonere in estate: ecco tutti i dettagli e i nomi presenti

Il calciomercato del Milan entra in una fase cruciale. Con l’obiettivo Champions League ormai a un passo, la società ha iniziato a delineare le strategie per il prossimo anno, seguendo le precise indicazioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha chiesto un reparto mediano più strutturato fisicamente e tecnicamente, capace di reggere il confronto con le grandi d’Europa. Il primo tassello dovrebbe essere il rinnovo di Luka Modric: il fuoriclasse croato, leader carismatico dello spogliatoio, è pronto ad attivare la clausola per un altro anno di contratto non appena sarà certa la partecipazione alla massima competizione europea.

Tuttavia, e come riportato da Pietro Mazzara, per fare spazio ai nuovi innesti, il Milan dovrà operare diverse cessioni:

«Ovviamente non di sole entrate sarà il calciomercato del Milan. Si dovranno fare anche delle cessioni che liberino spazio per i nuovi arrivi. Sulla lista dei partenti c’è sicuramente Yunus Musah, che tornerà dall’Atalanta ma che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. In bilico anche Youssouf Fofana, che ad oggi ha diversi estimatori sia in Premier League sia in Turchia. Anche Ruben Loftus-Cheek non è certo di essere confermato. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027 e non è detto che il club voglia sedersi al tavolo per estendere l’accordo, nonostante il giocatore abbia espresso volontà di rinnovare».

Mercato Milan, il futuro di Loftus-Cheek e le sirene per Fofana

La situazione più delicata riguarda Ruben Loftus-Cheek. Nonostante il legame con la tifoseria e il desiderio dell’inglese di prolungare la sua permanenza oltre il 2027, la società tentenna di fronte a un possibile rinnovo a cifre elevate, considerando anche l’integrità fisica del giocatore. Discorso simile per Youssouf Fofana: il francese ha attirato l’interesse concreto del Galatasaray e di alcuni club inglesi, e davanti a un’offerta superiore ai 25-30 milioni il Milan potrebbe dare il via libera alla cessione per finanziare il mercato in entrata, che vede in cima alla lista i nomi di Goretzka e Fagioli.