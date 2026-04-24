Leao supera Yildiz, 69 milioni e il Milan dice sì

Il nome di Rafael Leao continua ad essere al centro delle voci di calciomercato ed ora spunta l’intreccio con Kenan Yildiz

Ieri ha rotto il silenzio, rivendicando l’estraneità ai fatti al centro dell’indagine della Procura di Milano. Rafa Leao però continua ad essere un nome molto chiacchierato, anche – se non soprattutto – in ottica calciomercato.

Il Milan potrebbe decidere di cederlo in estate e l’aria di divorzio che si respira dalle parti di Milanello hanno attirato l’interesse di numerosi club. Per Rafa Leao si è parlato di Barcellona, delle tentazioni che arrivano dalla Premier League, ma non soltanto.

C’è anche un’altra pista che porta sempre in Spagna, questa volta al Real Madrid. Un Real che il prossimo anno sarà profondamente rinnovato, anche con l’addio di calciatori importanti. Si parla, ad esempio, della cessione di Vinicius, con Florentino Perez che non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del brasiliano nei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco.

Anche in questo caso la Premier League sarebbe pronta ad accoglierlo, regalando così ai blancos una cifra importante da reinvestire sul mercato. Ma per chi? Nelle ultime settimane si è parlato di Kenan Yildiz, anche lui fresco di rinnovo con la Juve, ma è Leao il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti (o quasi).

Leao al Real Madrid: spuntano le cifre

Rafa Leao al Real Madrid è l’indiscrezione lanciata da ‘Team Talk’ nelle ultime ore. Tra gli obiettivi di Florentino Perez per una squadra che torni a vincere, ci sarebbe anche l’attaccante portoghese, individuato come rimpiazzo ideale anche per Vinicius.

Il Real Madrid punta Leao (Instagram Rafa Leao) – Milannews24.com

Un affare non semplice, ma che potrebbe decollare davanti ad una cifra giusta. In Inghilterra si parla di 60 milioni di sterline, una cifra che equivale a circa 69 milioni di euro. Una somma importante, anche se lontana e non poco dai 150 milioni della clausola presente nel contratto del giocatore.

Soldi che ormai non arriveranno mai ed allora al Milan sono pronto anche ad accogliere proposte inferiore alla cifra pattuita al momento del rinnovo. Cifre come i 70 milioni o giù di lì che il Real potrebbe mettere sul piatto per arrivare a Leao.

Potrebbe essere la proposta giusta per far dire sì ai rossoneri, magari stanchi di aspettare la definitiva consacrazione di un calciatore che nei suoi sette anni in rossonero ha alternato lampi di classe a pause interminabili. Quelle che al Real non potrebbe sicuramente permettersi.