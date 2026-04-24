Mercato Milan, da Vlahovic a Kean passando per Sorloth e Lewandowski: ecco svelata la lista degli attaccanti

Mercato Milan, Tare studia le strategie per l’attacco rossonero: ecco svelata la lista dei centravanti seguiti dal dirigente

Il Milan attraversa un momento critico in fase realizzativa: l’attacco di Massimiliano Allegri non trova la via del gol da oltre 50 giorni, con l’ultima rete firmata da Rafael Leao a inizio marzo contro la Cremonese. Questo digiuno prolungato sta spingendo la dirigenza a riflessioni profonde in vista del calciomercato estivo. Il nome più caldo è proprio quello di Leao, che non sarebbe più considerato incedibile. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester United sarebbe sulle sue tracce, spinto da Bruno Fernandes, con una base d’asta fissata intorno ai 50 milioni di euro. Destino segnato anche per Niclas Füllkrug: il tedesco non verrà riscattato e tornerà al West Ham dopo una deludente parentesi rossonera condita da una sola rete.

Anche le posizioni di Nkunku e Gimenez appaiono tutt’altro che solide. Arrivati a Milano per una cifra complessiva superiore ai 70 milioni, non hanno ripagato le attese: in particolare il francese, autore di soli 5 gol, è finito sul mercato in attesa di offerte congrue. L’unico elemento che sembra godere di una certa stabilità, nonostante un digiuno che dura da dicembre 2025, è Christian Pulisic. La priorità assoluta di Allegri resta però l’acquisto di un numero 9 di livello, un bomber da 15-20 gol stagionali capace di risolvere le partite più bloccate.

Mercato Milan, Sorloth e Guirassy nel mirino: Tare valuta le alternative

La ricerca del centravanti ideale si scontra con parametri economici rigorosi, dato che il tetto ingaggi del club è fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro. Questo rende complicate le piste che portano a Lewandowski, Kean e Vlahovic. Per questo motivo, il direttore sportivo Tare sta monitorando profili più accessibili: «Tra i nomi sulla lista spuntano Sorloth dell’Atletico Madrid, valutato 25 milioni, e Guirassy, autore di 18 gol stagionali, per il quale però servono circa 60 milioni». Resta viva, infine, l’ipotesi di un prestito per Gonçalo Ramos, giovane talento in uscita dal PSG che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rinforzare il reparto senza investimenti folli.