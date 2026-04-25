Mercato Milan, Moretto fa chiarezza: «Fagioli piace, ma la Fiorentina fa muro. Lukaku? I rossoneri cercano un attaccante e la sua volontà è questa…»

Mercato Milan, Matteo Moretto fa chiarezza sulle tante voci attorno ai rossoneri: dall’interesse per Fagioli alla suggestione Lukaku

Il mercato estivo del Milan inizia a scaldarsi intorno a due nomi di assoluto rilievo: Nicolò Fagioli e Romelu Lukaku. Il centrocampista, oggi protagonista con la maglia della Fiorentina, è diventato un obiettivo sensibile per i rossoneri, complice il forte legame tecnico con Massimiliano Allegri, che lo ha lanciato e valorizzato durante l’esperienza comune a Torino. Nonostante l’interesse concreto, l’operazione si preannuncia complessa a causa della ferma posizione del club viola, che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello.

Mercato Milan, le strategie della Fiorentina e la suggestione Big Rom

A fare chiarezza sulla situazione è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Moretto ha spento i facili entusiasmi su Fagioli, aprendo però uno scenario interessante per quanto riguarda il reparto avanzato, con il futuro di Lukaku che sembra lontano da Napoli.

Queste le dichiarazioni di Moretto:

«Fagioli è stato accostato al Milan. Vi ribadisco che Fagioli resta il punto fermo della Fiorentina e il punto da cui la Fiorentina vuole ripartire: il direttore sportivo Fabio Paratici non vuole liberarsi del giocatore, ovviamente salvo proposte fuori mercato e con cifre spropositate. Fagioli resta il cardine della Fiorentina».

Sulla possibilità di vedere l’attaccante belga in rossonero, il giornalista ha aggiunto:

«Lukaku lascerà il Napoli a fine stagione. Tornerebbe volentieri a Milano. La sponda Inter è chiusa. Il Milan cerca un attaccante. Non sto dicendo che ci siano trattative o contatti, vedremo se magari Lukaku potrà essere proposto al Milan nelle prossime settimane».

Il Milan rimane dunque alla finestra: se per Fagioli servirebbe un esborso economico “fuori mercato” per convincere Paratici, la pista Lukaku rappresenta una suggestione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto qualora l’entourage del calciatore decidesse di muovere i primi passi ufficiali verso la sponda rossonera del Naviglio.