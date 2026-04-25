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Calciomercato Milan, decisione presa su Santiago Gimenez: con la permanenza di Allegri sarà addio. A meno che…
Calciomercato Milan, con la sempre più probabile permanenza di Allegri Santiago Gimenez è destinato all’addio
Il futuro di Santiago Giménez al Milan appare sempre più incerto, legato a doppio filo alla permanenza sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal giornalista Pietro Balzano Prota su MilanVibes, la sensazione che circola negli ambienti vicini a via Aldo Rossi è che, qualora il tecnico livornese dovesse restare alla guida del Diavolo per la stagione 2026/2027, l’attaccante messicano potrebbe fare le valigie. “Il Bebote”, arrivato dal Feyenoord nel gennaio 2025, ha vissuto un’annata tormentata dagli infortuni, faticando a trovare quella continuità realizzativa che lo aveva reso celebre in Olanda.
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Calciomercato Milan, Giménez e il nodo futuro: ostruzionismo o cessione?
Le valutazioni sul centravanti classe 2001 si scontrano con una realtà tecnica e ambientale complessa:
- Fattore Allegri: Nonostante la stima pubblica e i tentativi di recupero fisico, il feeling tattico tra il tecnico e il messicano non sembra essere decollato. La prospettiva di un altro anno sotto la stessa gestione potrebbe spingere il giocatore a cercare fortuna altrove.
- Prezzo e Ostruzionismo: Il Milan non è intenzionato a svendere un asset pagato circa 35 milioni di euro. Balzano Prota ipotizza che il giocatore potrebbe decidere di “fare ostruzionismo” pur di facilitare una partenza verso lidi dove si senta più valorizzato.
- I Numeri del 2026: Condizionato da un lungo stop alla caviglia, Giménez ha collezionato appena 11 presenze e una sola rete stagionale (in Coppa Italia contro il Lecce), cifre troppo basse per chi doveva essere il perno offensivo del futuro.
Mentre il Milan prepara il big match contro la Juventus per blindare la Champions, il destino di Giménez resta in bilico. La dirigenza guidata da Igli Tare dovrà decidere se concedere una seconda chance al numero 7 o se puntare su profili più esperti come Lewandowski, sancendo l’addio di una scommessa che, finora, ha faticato a pagare i dividendi sperati a San Siro.