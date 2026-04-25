Calciomercato Milan, Tare irrompe su Tiago Gabriel! Sfida alla Juve, servono 30 milioni

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno sul serio per Tiago Gabriel del Lecce: Corvino chiede 30 milioni di euro. Sfida alla Juve

In un campionato che volge al termine con il Lecce impegnato in una serrata lotta salvezza, brilla la stella di Tiago Gabriel. Il difensore centrale portoghese, classe 2004, è diventato uno dei profili più ambiti della Serie A grazie a una stagione da titolare inamovibile sotto la guida di Di Francesco. Come riportato da Calciomercato.com, il Milan ha messo gli occhi sul talento lusitano, individuando in lui il rinforzo ideale per ringiovanire il reparto arretrato di Massimiliano Allegri, ma la concorrenza è agguerrita e il prezzo è già decollato.

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Calciomercato Milan, Tiago Gabriel e il blitz di Tare: la strategia rossonera

L’interesse del club di via Aldo Rossi per il nazionale Under 21 portoghese risponde a una precisa necessità tattica e di bilancio:

Valutazione e plusvalenza : Pescato da Pantaleo Corvino per appena 1 milione di euro , oggi il valore di Tiago Gabriel è di 30 milioni . Il Milan, così come la Juventus, ha già avviato i contatti con l’agenzia Base Soccer per studiare una strategia estiva.

: Pescato da per appena , oggi il valore di Tiago Gabriel è di . Il Milan, così come la Juventus, ha già avviato i contatti con l’agenzia Base Soccer per studiare una strategia estiva. Il fattore retrocessione : La cifra richiesta dal Lecce potrebbe subire una flessione in caso di caduta dei salentini in Serie B, aprendo uno scenario favorevole per Igli Tare , che punta a inserire alcune contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico.

: La cifra richiesta dal Lecce potrebbe subire una flessione in caso di caduta dei salentini in Serie B, aprendo uno scenario favorevole per , che punta a inserire alcune contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico. L’alternativa a Stones: Mentre il nome di John Stones resta una suggestione per l’esperienza, Tiago Gabriel rappresenta il futuro. Il portoghese garantirebbe quella velocità e pulizia negli anticipi che Allegri cerca per completare la coppia con Pavlovic nel 2027.

Mentre il Milan si prepara al big match contro la Juve a San Siro, il duello di mercato per il centrale portoghese è già iniziato. La capacità di Tare di muoversi d’anticipo, sfruttando gli ottimi rapporti con l’entourage del ragazzo, sarà determinante per battere la concorrenza internazionale (Brentford in primis) e regalare al Diavolo uno dei migliori talenti difensivi d’Europa.