Occasione Milan, il Real lo manda via: Allegri dice sì

Il Milan può approfittare dell’occasione che arriva dal Real Madrid: è tra gli esuberi e per Allegri può rivelarsi molto utile

Sorloth e non solo. L’attaccante norvegese si avvicina al Milan, con il calciatore che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento e i rossoneri pronti a chiudere per venti milioni.

Ma il calciatore dell’Atletico Madrid non sarà l’unico centravanti a varcare per la prima volta la soglia di Milanello in estate: Allegri ha bisogno anche di un altro attaccante perché la prossima stagione si annuncia lunga ed estenuante e servirà una rosa lunga e alternative di livello per poter competere su tutti i fronti.

Ecco allora che, al fianco di un centravanti di esperienza e affidabilità, potrebbe arrivarne anche un altro magari più giovane e anche disposto a fare un po’ di panchina. L’occasione potrebbe arrivare dal Real Madrid, club che in estate farà una profonda rivoluzione nella propria rosa.

Florentino Perez ha redatto una lista con ben nove calciatori destinati a fare le vaglie e, accanto a nomi importanti come Camavinga, compare anche il profilo di un giovane attaccante che potrebbe essere mandato via per consentirgli di giocare.

Milan, idea Gonzalo Garcia come bomber di scorta

Gonzalo Garcia è destinato a lasciare il Real Madrid la prossima estate, anche se il club spagnolo non vorrebbe perderne il controllo.

Gonzalo Garcia occasione per il Milan (Instagram Gonzalo Garcia) – Milannews24.com

Ecco dunque profilarsi la possibilità Milan: il 22enne era già stato cercato dai rossoneri in passato ed ora potrebbero approfittare della volontà dei blancos di cederlo. L’idea sulla quale lavorare potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto e controriscatto, una formula che consentirebbe ai rossoneri di acquistarlo nel caso convincesse, ma anche al Real di riportarlo a casa ad un prezzo già prefissato.

Al momento si tratta soltanto di una ipotesi, un’idea di lavoro sulla quale lavorare nelle prossime settimane, se davvero da Madrid arrivasse la conferma della volontà di cedere Garcia.

Prende forma quindi il nuovo attacco del Milan, un reparto che potrebbe essere completamente rivoluzionato in estate e che potrebbe vedere trasferirsi in rossonero un pezzo di Madrid.

Da Sorloth a Gonçalo Garcia, il Milan è pronto ad abbracciare due nuovi centravanti, sperando che siano quelli giusti per trascinare a suon di gol la squadra di Allegri in campionato e Champions. Con un obiettivo grande: portare la squadra rossonera nuovamente a vincere.