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Mercato Milan, Allegri blinda Leao: le dichiarazioni in conferenza stampa sono una sentenza

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Mercato Milan, Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha speso bellissime parole per Rafael Leao

La conferenza stampa Allegri pre Milan Juventus. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero alla viglia del match di domani a San Siro delle 20.45. Queste le parole sul futuro di Leao:

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LEAO – «Rafa, come tutti gli altri, si è sempre messo a disposizione. Non dimentichiamoci che a novembre ha avuto questo problema pubalgico. È stato molto bravo a mettersi a disposizione. Rafa non è che viene giudicato per questa annata. Esistono annate in cui va tutto bene o malissimo. Io dico sempre: un giocatore bravo rimane bravo, un giocatore scarso rimane scarso. E Rafa è un giocatore bravo».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

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