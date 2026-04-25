Calciomercato Milan, spunta l’intreccio Kostic André: il retroscena e cosa è successo

Calciomercato Milan, l’affare André saltato per il contestuale arrivo di Kostic dal Partizan Belgrado: il retroscena

Il Milan continua a gettare le basi per il domani, chiudendo un’operazione strategica per il proprio reparto offensivo. Come riportato da Calciomercato.com, Jovan Kirovski ha definito l’acquisto di Andrej Kostic, talentuoso attaccante montenegrino classe 2007. Il giovane prospetto ha già superato con successo le visite mediche e diventerà ufficialmente un giocatore rossonero a partire dal prossimo primo luglio. L’affare con il Partizan Belgrado è stato concluso per una cifra vicina ai 3 milioni di euro più bonus.

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Calciomercato Milan, Kostic e lo slot occupato: si raffredda la pista André

L’arrivo del montenegrino, tuttavia, impone riflessioni profonde sulle prossime mosse di mercato a causa delle restrizioni sui tesseramenti:

Vincoli Normativi : L’innesto di Kostic occupa uno dei due posti disponibili per i calciatori extracomunitari .

: L’innesto di Kostic occupa uno dei due posti disponibili per i calciatori . Stop per André : Secondo La Gazzetta dello Sport, questa scelta ha portato al raffreddamento della pista che porta ad André , mezzala del Corinthians seguita da tempo da Igli Tare .

: Secondo La Gazzetta dello Sport, questa scelta ha portato al raffreddamento della pista che porta ad , mezzala del seguita da tempo da . Flessibilità Futura: Il Milan preferisce mantenere libero l’ultimo slot rimasto per non precludersi eventuali occasioni last-minute sul mercato internazionale nel corso del 2027.

Mentre la squadra prepara il big match contro la Juventus di Spalletti, la dirigenza dimostra di voler bilanciare l’investimento sui giovani con una gestione oculata delle caselle burocratiche per la rosa di Massimiliano Allegri.