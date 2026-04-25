Carotenuto a Sky Sport: il giornalista analizza le opzioni per l’attacco rossonero: da Lewandowski a Sorloth, ecco l’identikit ideale

In attesa del fischio d’inizio di Milan-Juventus, sfida cruciale per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, l’attenzione in casa rossonera si sposta inevitabilmente anche sul futuro. Una vittoria a San Siro permetterebbe alla dirigenza di iniziare a programmare con largo anticipo la costruzione della squadra, con l’obiettivo di colmare il gap con le big europee e alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Di questi temi si è discusso lungamente negli studi di Sky Sport 24, dove il giornalista Angelo Carotenuto ha tracciato l’identikit del centravanti perfetto per lo scacchiere di Massimiliano Allegri.

«Non è un mistero che Allegri desiderasse Vlahovic già l’estate scorsa: lo metto in pole position. Sorloth ha già dato una disponibilità di massimo al trasferimento. Poi sarebbe suggestivo vedere di nuovo un centravanti italiano come Kean con la maglia del Milan. Su Lewandowski conservo un asterisco: arriviamo da settimane di discussione su cosa serve al calcio italiano per rinascere e mi sembra che andare all’estero a prendere un giocatore avanti negli anni sia un po’ un controsenso».