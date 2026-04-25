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Probabili formazioni Milan Juventus, le scelte di Allegri: Estupinan e Saelemaekers le novità per la corsa alla Champions

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1 minuto ago

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Saelemaekers

Probabili formazioni Milan Juventus, il big match di San Siro può chiudere il discorso qualificazione: in attacco ancora spazio a Leao e Pulisic

Domenica sera San Siro si veste a festa per il posticipo tra rossoneri e bianconeri, una sfida che vale una stagione. Con la 34ª giornata di Serie A che volge al termine, la gara mette in palio una seria ipoteca sulla prossima Champions League. Il Milan arriva al match galvanizzato dal successo di Verona, utile a scacciare i fantasmi del periodo più buio dell’anno, mentre la squadra di Luciano Spalletti si presenta con una striscia di tre vittorie consecutive e una difesa che non subisce reti da 270 minuti.

Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha espugnato il Bentegodi, apportando però due correttivi significativi sulle corsie laterali. La posta in palio è altissima e il tecnico livornese si affiderà all’esperienza dei suoi senatori per contenere l’entusiasmo dei bianconeri.

Le scelte tattiche e il ritorno dei titolari

Le principali novità nelle probabili formazioni riguardano gli esterni. A destra riprende il suo posto dal primo minuto Saelemaekers, garantendo equilibrio e sacrificio in fase di ripiegamento. A sinistra, invece, è pronto Estupinan: l’ecuadoriano è stato provato con insistenza nelle ultime ore al posto di un Bartesaghi non al meglio della condizione fisica e sembra destinato a una maglia da titolare per contrastare le folate offensive juventine.

Davanti a Maignan, Allegri non tocca il trio composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, che ha convinto nell’ultimo turno. In mediana, la qualità di Modric e la fisicità di Rabiot saranno affiancate dal dinamismo di Fofana. La notizia più rilevante riguarda però il reparto avanzato: nonostante il digiuno realizzativo che dura da tempo, il tecnico rinnoverà la fiducia alla coppia composta da Leao e Pulisic. Per i due attaccanti rossoneri, la notte di San Siro rappresenta l’occasione perfetta per trascinare la squadra verso l’Europa che conta.

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