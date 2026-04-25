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Milan Juve, Allegri sorprende! Clamoroso spiffero da Milanello, può giocare lui
Milan Juve, Massimiliano Allegri potrebbe rilanciare Estupinan titolare nella sfida di domani a San Siro: Bartesaghi in dubbio
Mentre il countdown per il big match di San Siro contro la Juventus corre velocemente, da Milanello arrivano indicazioni preziose sulle ultime scelte tattiche di Massimiliano Allegri. Dopo la conferenza stampa mattutina e il pranzo collettivo, la squadra è scesa in campo per la rifinitura pomeridiana, dove sono emerse novità importanti per la corsia mancina.
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Milan Juve, Estupiñán e la maglia da titolare
Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, le gerarchie per la sfida di domani sembrano essersi ribaltate nelle ultime ore:
- Bartesaghi ai box: Il giovane talento Davide Bartesaghi, protagonista di un’ottima crescita recente, non è apparso al meglio della condizione durante la settimana a causa di alcuni fastidi fisici.
- L’occasione di Pervis: Allegri ha provato con insistenza Pervis Estupiñán tra i titolari. L’ex Brighton, nonostante le voci di mercato per il 2027, è pronto a riprendersi il posto dal primo minuto in una gara che richiede esperienza internazionale.
A meno di clamorosi recuperi dell’ultimo minuto, sarà dunque Estupiñán il padrone della fascia sinistra nel 3-5-2 rossonero, chiamato a fornire una prestazione d’alto livello davanti al pubblico di San Siro per blindare il secondo posto e rilanciare le proprie quotazioni.