“Milan-Juve vale lo scudetto”: terremoto in Serie A per il caso Rocchi

Le indagini che vedono coinvolto il designatore arbitrale fanno discutere e c’è chi pensa ad uno stravolgimento della classifica

Il bubbone è scoppiato in una tranquilla mattina di festa e per la Serie A si tratta dell’ennesimo terremoto. L’indagine della Procura di Milano che vede coinvolto anche il designatore Gianluca Rocchi fa discutere.

L’ex arbitro si dichiara estraneo ai fatti contestati e fiducioso che la magistratura faccia il proprio corso, ma intanto divampa la polemica. I fatti contestati sarebbero diversi ed alcuni riguarderebbero in qualche misura anche l’Inter.

In particolare, stando a quanto riportato dall’Agi, a Rocchi – in concorso con altre persone – verrebbe contestata la scelta di alcuni arbitri “graditi all’Inter”. Il riferimento è alla partita dello scorso anno Bologna-Inter, quando fu scelto il fischietto Colombo e alla semifinale di ritorno di coppa Italia tra i nerazzurri e il Milan.

Curiosa coincidenza: in entrambi i casi l’Inter perse, non senza polemiche. Come quelle che sono divampate già da ieri pomeriggio, quando è venuta fuori in maniera dettagliata la presunta accusa a Rocchi. Ecco allora che, mentre le indagini devono ancora essere chiuse, il popolo social già emette le proprie sentenze ed è quasi scontato che si dividano in base al tifo.

Caso Rocchi, i tifosi chiedono lo scudetto per il Milan

Ecco allora che su X se ne possono leggere di tutti i colori. I tifosi dell’Inter si schierano a difesa della propria squadra e vanno all’attacco, andando a reclamare lo scudetto vinto lo scorso anno dal Napoli, a loro dire grazie agli errori arbitrali.

Il caso Rocchi fa discutere i tifosi (X.com Paolo Ziliani) – Milannews24.com

Ma in ballo c’è anche il Milan e i tifosi rossoneri non sono certo garantisti con i cugini nerazzurri: ecco quindi chiedere lo ‘scudetto di cartone’ 2023/2024, ma anche quello di quest’anno.

Così tra un’accusa e un’altra, c’è chi vede in Milan-Juventus di questa sera una sorta di sfida per il titolo: “Dunque Milan-Juve vale lo scudetto” scrive un utente ed un altro si dice “tesissimo per lo scontro scudetto” con il riferimento alla partita di San Siro.

Una vera e propria bufera che andrà avanti ancora per diverse settimane, almeno fino alla chiusura delle indagini della giustizia ordinaria che non dovrebbe tardare tanto. Intanto, dai social arrivano sentenze inappellabili come quella di chi chiede la revoca dello scudetto all’Inter e la retrocessione in Serie B dei nerazzurri.

Prese di posizione da tifosi, mentre si attende che la giustizia faccia il suo corso e chiarisca la portata (e le conseguenze) di un’inchiesta che potrebbe diventare l’ennesimo scandalo del calcio italiano.