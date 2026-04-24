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Mercato Milan, conferme su Stones: Tare e Allegri riflettono sul centrale. C’è una grossa incognita
Mercato Milan, arrivano conferme su Stones: i rossoneri riflettono sul possibile colpo a zero ma persiste l’incognita fisica
Il mercato Milan dei parametri zero per l’estate 2026 si preannuncia infuocato, con i rossoneri e la Juventus pronte a sfidarsi non solo sul campo, ma anche per i pezzi pregiati in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, nelle ultime settimane a entrambi i club è stato proposto il profilo di John Stones. Il centrale inglese, classe 1994, lascerà ufficialmente il Manchester City il prossimo 30 giugno dopo un decennio costellato di successi, chiudendo un’era che lo ha visto tra i migliori interpreti del ruolo a livello mondiale.
Mercato Milan, Stones e le incognite muscolari: scommessa o certezza?
Nonostante la classe indiscutibile e l’esperienza internazionale, l’operazione Stones porta con sé un’incognita pesante legata alla sua tenuta atletica:
- Stagione tormentata: Quest’anno Stones ha collezionato appena 15 presenze totali (meno di mille minuti in campo), saltando ben 24 partite per infortuni.
- Problemi ricorrenti: I guai fisici, prevalentemente di natura muscolare a coscia e polpaccio, hanno spinto il City a non rinnovargli il contratto, alimentando i dubbi sulla sua capacità di reggere i ritmi di una stagione da protagonista.
- Dilemma Ingaggio: Portare a Milanello un giocatore con uno stipendio da top player richiede garanzie fisiche assolute. Massimiliano Allegri e Igli Tare dovranno valutare se il “regista difensivo” inglese possa ancora offrire quel rendimento che lo ha reso leggenda sotto la guida di Guardiola.
Mentre il Milan si prepara alla supersfida di domenica contro la Juve di Spalletti, il nome di Stones resta una suggestione concreta che potrebbe trasformarsi nel colpaccio difensivo del 2026, a patto che i test medici spazzino via ogni timore sulla sua integrità.