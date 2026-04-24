Calciomercato
Mercato Milan, offerta formale a Goretzka e ottimismo in crescita: cifre e dettagli del possibile accordo
Mercato Milan, i rossoneri hanno presentato l’offerta formale a Leon Goretzka: Champions League decisiva per l’approdo del tedesco
Il mercato Milan entra in una fase caldissima, con la dirigenza decisa ad anticipare la concorrenza per uno dei parametri zero più ambiti d’Europa. Secondo quanto riferito dal giornalista Pietro Balzano Prota, il club rossonero ha impresso una decisa accelerazione nella trattativa per Leon Goretzka. La settimana in corso è stata caratterizzata da contatti fitti e costanti con gli agenti del centrocampista tedesco, che lascerà ufficialmente il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno.
Mercato Milan, Goretzka e il patto Champions: un ruolo da leader
Per convincere il classe ’95 a sposare il progetto rossonero, il Milan ha messo sul piatto una proposta economica e tecnica di grande rilievo:
- Le Cifre del Contratto: Pietro Balzano Prota rivela che l’offerta consiste in un quadriennale (strutturato come un triennale con opzione per il quarto anno) da quasi 5 milioni di euro netti a stagione.
- Centralità nel Progetto: Oltre all’aspetto economico, a Goretzka è stato prospettato un ruolo da leader assoluto nello scacchiere di Massimiliano Allegri, diventando il perno esperto di un centrocampo che punta a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa nel 2027.
- La Condizione Europea: Come sottolineato dalla fonte, la riuscita dell’operazione resta legata alla qualificazione matematica in Champions League, un obiettivo che il Milan spera di blindare definitivamente proprio nel big match di domenica contro la Juventus.
Con la Juventus e l’Inter che restano vigili sullo sfondo, la mossa di Igli Tare punta a chiudere l’accordo entro la fine di aprile, regalando al tecnico livornese quel “Leon” necessario per alzare l’asticella della fisicità internazionale in mediana.