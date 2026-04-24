Calciomercato
Estupinan ai saluti ma in casa Milan è caccia al sostituto: Allegri ha chiesto questo profilo
Estupinan lascerà sicuramento Milanello in estate: Allegri vuole un calciatore esperto che sappia giocare su entrambe le corsie
Il calciomercato Milan sulla fascia sinistra si prepara a un cambiamento strategico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin sul canale YouTube di Andrea Longoni, il club rossonero starebbe valutando con attenzione la posizione di Pervis Estupiñán. L’ecuadoriano, arrivato nell’estate del 2025 per circa 17 milioni di euro dal Brighton per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, ha finora deluso le aspettative di Massimiliano Allegri e della dirigenza.
Estupinan e l’erede esperto: l’identikit per la difesa
Le parole di Bianchin tracciano un identikit preciso per il futuro rinforzo da affiancare al giovane talento Davide Bartesaghi:
- Sostituzione in vista: Nonostante l’investimento importante di un anno fa, il Milan sembra intenzionato a cercare una nuova soluzione sulla corsia mancina, considerando l’addio di Estupiñán come uno scenario concreto.
- Profilo low-cost ed esperto: A differenza del passato, non ci si aspetta un grande esborso economico. L’obiettivo di Igli Tare è un calciatore esperto, magari un “jolly” destro-sinistro capace di coprire entrambe le fasce, che possa alternarsi con Bartesaghi senza bloccarne la crescita.
- L’opzione Spinazzola: In questo contesto si inseriscono le ultime indiscrezioni che vedrebbero Leonardo Spinazzola offerto ai rossoneri a parametro zero. Un profilo che risponderebbe perfettamente alla necessità di esperienza e duttilità tattica richiesta dal tecnico livornese.
Mentre la squadra si concentra sul big match contro la Juventus per blindare il secondo posto, la dirigenza lavora per correggere le falle emerse nel 2026, cercando di costruire una difesa più solida e bilanciata.