Calciomercato
Pellegrino e il ritorno di fiamma: idea per l’attacco rossonero. Sarebbe il colpo giusto? Pro e contro
Pellegrino potrebbe tornare di moda per il Milan come alternativa in attacco per la prossima stagione: pro e contro
Il mercato Milan per l’estate 2026 non si fermerà ai soli nomi altisonanti, ma punterà a completare la rosa con profili funzionali alle rotazioni di Massimiliano Allegri. In questo scenario, torna prepotentemente di moda il nome di Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001, già accostato al club rossonero nelle passate sessioni. Con la necessità di affiancare un’alternativa affidabile al futuro titolarissimo (che sia Vlahovic o Lewandowski), il profilo della punta attualmente in forza al Platense rappresenta una pista da monitorare con attenzione.
Pellegrino e l’identikit per Allegri: forza fisica e gioventù
L’interesse per l’attaccante di origini italiane nasce da una precisa valutazione tecnica portata avanti da Igli Tare:
- Caratteristiche Tecniche: Pellegrino, grazie alla sua imponente struttura fisica, è considerato il classico centravanti capace di far salire la squadra e lottare in area di rigore, un profilo che si sposa bene con il gioco di sponda richiesto dal tecnico livornese.
- Investimento Strategico: A differenza dei top player mondiali, Pellegrino rappresenterebbe un’operazione sostenibile per le casse del fondo RedBird, permettendo di investire il grosso del budget su altri reparti senza rinunciare a un giovane di prospettiva.
- Questione Passaporto: La possibilità di tesserarlo come comunitario agevolerebbe notevolmente le manovre di Tare, lasciando liberi gli slot per altri obiettivi internazionali nel mirino rossonero per il 2027.
Mentre la dirigenza si gode il clima sereno di Milanello dopo il pranzo con Allegri, il nome di Mateo Pellegrino resta sulla scrivania dei vertici societari. Potrebbe essere lui la scommessa argentina per completare il pacchetto offensivo e garantire a Max Allegri quelle rotazioni necessarie per affrontare la lunga stagione della prossima Champions League.