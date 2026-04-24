Calciomercato Milan, c’è la Premier League nel futuro di Leao? Un top club si muove per il portoghese

Calciomercato Milan, il Manchester United ha avviato i primi sondaggi per il talento portoghese: i rossoneri non vogliono fare sconti

Domenica sera a San Siro, il match contro la Juventus rappresenterà per Rafael Leao molto più di un semplice big match. Il numero 10 portoghese scenderà in campo con l’obiettivo di raggiungere la doppia cifra (attualmente è fermo a quota 9), un traguardo che potrebbe blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Come riportato da Calciomercato.com, per l’attaccante sarà fondamentale anche il riscatto emotivo: i pesanti fischi subiti nell’ultima gara interna contro l’Udinese hanno ferito il classe ’99, reduce da una stagione complicata dal nuovo ruolo di prima punta e dai problemi fisici al pube e all’adduttore.

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Calciomercato Milan, Leao e l’ombra dell’addio: il Diavolo non fa sconti

Il futuro del giocatore più rappresentativo della rosa rossonera appare però avvolto nell’incertezza:

Rapporto Incrinato : Dopo sei anni, il legame tra Leao e il Milan sembra arrivato a un punto di rottura. Le trattative per il rinnovo del contratto (scadenza 2028) sono congelate da un mese, complice anche la tensione post-Olimpico con Allegri e Pulisic .

: Dopo sei anni, il legame tra Leao e il Milan sembra arrivato a un punto di rottura. Le trattative per il rinnovo del contratto (scadenza 2028) sono congelate da un mese, complice anche la tensione post-Olimpico con e . Nessun Saldo : Nonostante la possibile apertura alla cessione per avviare un nuovo ciclo, la dirigenza guidata da Igli Tare è stata chiara: Leao non partirà a prezzo di saldo. Per sedersi al tavolo delle trattative serviranno offerte congrue al valore dell’asset.

: Nonostante la possibile apertura alla cessione per avviare un nuovo ciclo, la dirigenza guidata da è stata chiara: Leao non partirà a prezzo di saldo. Per sedersi al tavolo delle trattative serviranno offerte congrue al valore dell’asset. Sirene Inglesi: Mentre la pista Barcellona si sta raffreddando per mancanza di consensi interni al club catalano, il Manchester United ha preso informazioni approfondite. I Red Devils, pronti al ritorno in Champions, potrebbero accendere la trattativa nei prossimi mesi.

In attesa del summit decisivo con la società, Leao si prepara a rispondere sul campo. Domenica, davanti al pubblico di San Siro e agli occhi degli osservatori internazionali, il portoghese cercherà quel gol che possa trasformare i fischi in applausi e, forse, regalare l’ultimo grande servizio alla causa rossonera prima di un clamoroso addio nel mercato estivo.