Modric e l’enigma del futuro: il Milan attende. Cosa filtra sulla volontà del croato

Modric deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: il Milan attende e spinge per il rinnovo annuale del croato

Il futuro di Luka Modric resta uno dei temi più caldi e incerti del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Pietro Balzano Prota, il fuoriclasse croato non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza a Milano oltre il 30 giugno 2026. Arrivato la scorsa estate dal Real Madrid, il numero 14 è diventato immediatamente il fulcro del gioco di Massimiliano Allegri, collezionando finora 31 presenze in Serie A e saltando una sola partita di campionato. Nonostante il rendimento d’élite e la perfetta integrità fisica mostrata a quasi 41 anni, la decisione finale spetterà esclusivamente al giocatore.

Modric e il patto con Allegri: le tre condizioni

Sebbene il contratto attuale preveda un’opzione di prolungamento fino al 2027, Modric ha fissato dei paletti precisi per continuare la sua avventura a San Siro:

Fattore Allegri : Il rapporto con il tecnico livornese è straordinario. Modric considera la permanenza di Max sulla panchina rossonera una condizione imprescindibile per firmare il rinnovo.

: Il rapporto con il tecnico livornese è straordinario. Modric considera la permanenza di Max sulla panchina rossonera una condizione imprescindibile per firmare il rinnovo. Certezza Champions : Con il Milan attualmente secondo e impegnato nel finale di stagione, il croato vuole la garanzia matematica della partecipazione alla prossima UEFA Champions League .

: Con il Milan attualmente secondo e impegnato nel finale di stagione, il croato vuole la garanzia matematica della partecipazione alla prossima . Progetto Competitivo: Il centrocampista chiede rassicurazioni a Igli Tare e alla proprietà sulla competitività della squadra per la prossima stagione, puntando a lottare per lo Scudetto.

Senza queste garanzie, l’ipotesi del ritiro dal calcio giocato si fa concreta, dato che il giocatore non sembra intenzionato a valutare altre destinazioni esotiche o un ritorno in patria. Il summit decisivo tra l’entourage di Luka e la dirigenza è previsto per le prossime settimane, subito dopo il big match contro la Juventus.