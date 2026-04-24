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Calciomercato

Modric e l’enigma del futuro: il Milan attende. Cosa filtra sulla volontà del croato

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Modric deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: il Milan attende e spinge per il rinnovo annuale del croato

Il futuro di Luka Modric resta uno dei temi più caldi e incerti del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Pietro Balzano Prota, il fuoriclasse croato non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza a Milano oltre il 30 giugno 2026. Arrivato la scorsa estate dal Real Madrid, il numero 14 è diventato immediatamente il fulcro del gioco di Massimiliano Allegri, collezionando finora 31 presenze in Serie A e saltando una sola partita di campionato. Nonostante il rendimento d’élite e la perfetta integrità fisica mostrata a quasi 41 anni, la decisione finale spetterà esclusivamente al giocatore.

Modric e il patto con Allegri: le tre condizioni

Sebbene il contratto attuale preveda un’opzione di prolungamento fino al 2027, Modric ha fissato dei paletti precisi per continuare la sua avventura a San Siro:

  • Fattore Allegri: Il rapporto con il tecnico livornese è straordinario. Modric considera la permanenza di Max sulla panchina rossonera una condizione imprescindibile per firmare il rinnovo.
  • Certezza Champions: Con il Milan attualmente secondo e impegnato nel finale di stagione, il croato vuole la garanzia matematica della partecipazione alla prossima UEFA Champions League.
  • Progetto Competitivo: Il centrocampista chiede rassicurazioni a Igli Tare e alla proprietà sulla competitività della squadra per la prossima stagione, puntando a lottare per lo Scudetto.

Senza queste garanzie, l’ipotesi del ritiro dal calcio giocato si fa concreta, dato che il giocatore non sembra intenzionato a valutare altre destinazioni esotiche o un ritorno in patria. Il summit decisivo tra l’entourage di Luka e la dirigenza è previsto per le prossime settimane, subito dopo il big match contro la Juventus.

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