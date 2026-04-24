Tonali Milan, il centrocampista dice no a Guardiola: vuole solo il ritorno in Serie A

Tonali Milan, il Manchester City si arrende alla volontà del giocatore: i rossoneri preparano il terreno per il ritorno più atteso

Il calciomercato internazionale sta per essere scosso da quello che potrebbe rivelarsi il ritorno più romantico e significativo degli ultimi anni. Al centro dei desideri del club rossonero e dei sogni dei tifosi c’è un solo nome: Sandro Tonali. Dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Newcastle, il centrocampista lodigiano sembra aver preso una decisione definitiva sul proprio futuro, privilegiando il cuore e le radici rispetto al prestigio economico dei colossi britannici.

Fino a poche settimane fa, il destino di Tonali sembrava poter essere ancora oltremanica, ma con colori diversi. Pep Guardiola aveva infatti individuato nel classe 2000 il profilo ideale per dare dinamismo e geometrie al centrocampo dei Citizens. Tuttavia, i piani del club inglese hanno subito una brusca frenata: l’inseguimento del Manchester City si è arenato poiché il pressing asfissiante dei campioni d’Inghilterra non è bastato a convincere il ragazzo a restare in un campionato che non ha mai sostituito il calore dell’Italia.

La strategia del Milan per riportare a casa Sandro

La volontà del calciatore è ormai chiarissima e sta condizionando pesantemente le strategie di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Team Talk, la preferenza assoluta di Sandro Tonali rimane un ritorno in Serie A piuttosto che la permanenza in Inghilterra. In questo scenario, il Milan si trova in pole position per riabbracciare il suo ex numero 8.

Per Massimiliano Allegri, l’innesto di un giocatore come Tonali rappresenterebbe il tassello definitivo per completare una mediana che cerca leadership e appartenenza. La dirigenza rossonera sta monitorando con estrema attenzione la situazione, pronta a sfruttare il desiderio del centrocampista di tornare a vestire la maglia del suo cuore. Il “no” secco rifilato al Manchester City è il segnale inequivocabile che la strada verso Milanello è più spianata che mai.