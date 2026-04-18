Tonali a Sky Sports UK: «Dopo la squalifica ho cambiato tutto. Se giochi bene nel calcio, devi fare il conto con i rumors». Segui le ultimissime

In una recente ed esclusiva intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports UK, Sandro Tonali ha affrontato con estrema maturità il tema del suo futuro. Dopo il suo trasferimento dal Milan nel 2023, il centrocampista italiano ha vissuto una vera e propria metamorfosi, diventando il perno del Newcastle e attirando, inevitabilmente, le attenzioni dei più grandi top club europei. Nonostante le voci di corridoio si facciano sempre più insistenti in vista della sessione estiva, il classe 2000 mantiene la calma. Nell’intervista ha parlato anche del periodo difficile in seguito alla squalifica per il caso scommesse.

SQUALIFICA – «Non guardo i social media, non mi piacciono. Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Ora vado solo ad allenarmi e poi torno a casa e sto con la mia famiglia. La mia vita è molto migliore ora».

MERCATO – «Nel calcio se giochi bene devi fare i conti con i rumors, ma devi restare concentrato al 100% sul gioco e sei felice, non devi pensare ad altro o parlare d’altro».