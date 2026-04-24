Calciomercato Milan, Jashari resta in Serie A? Un top club si muove per lo svizzero

Calciomercato Milan, primi sondaggi esplorativi della Juventus per Ardon Jashari: Spalletti stima lo svizzero

Il calciomercato Milan si accende alla vigilia del big match contro la Juventus, e il nome al centro delle cronache è quello di Ardon Jashari. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista svizzero è diventato un obiettivo concreto per la mediana di Luciano Spalletti in vista della stagione 2026/2027. Il tecnico bianconero, alla ricerca di un regista puro da affiancare o alternare a Manuel Locatelli, avrebbe individuato nel numero 30 del Milan il profilo ideale per dare geometria e visione di gioco alla sua “nuova” Signora.

Calciomercato Milan, Jashari e la cura Allegri: una stagione tra luci e ombre

Arrivato a Milano l’estate scorsa dal Club Brugge per una cifra record di circa 36 milioni di euro (più bonus), Jashari ha vissuto un’annata d’esordio complessa:

L’infortunio iniziale : La stagione del classe 2002 è stata pesantemente condizionata da un serio infortunio al perone rimediato nei primi giorni di ritiro, che ne ha limitato l’impiego per diversi mesi.

: La stagione del classe 2002 è stata pesantemente condizionata da un serio infortunio al rimediato nei primi giorni di ritiro, che ne ha limitato l’impiego per diversi mesi. I numeri con Max : Sotto la guida di Massimiliano Allegri , lo svizzero ha faticato a trovare continuità, collezionando finora circa 657 minuti totali distribuiti su 13 presenze (con 10 gettoni in Serie A e 1 assist). Nonostante la stima pubblica per il tecnico livornese, definito da Jashari un “maestro”, lo scarso minutaggio ha alimentato i rumors di una possibile partenza.

: Sotto la guida di , lo svizzero ha faticato a trovare continuità, collezionando finora circa totali distribuiti su 13 presenze (con 10 gettoni in Serie A e 1 assist). Nonostante la stima pubblica per il tecnico livornese, definito da Jashari un “maestro”, lo scarso minutaggio ha alimentato i rumors di una possibile partenza. L’opportunità Juventus: Spalletti vorrebbe approfittare di questo scarso impiego per tentare il blitz. La Juventus, che seguiva il giocatore già prima del suo approdo in rossonero, punta a intavolare una trattativa basata su condizioni economiche favorevoli, sfruttando la necessità del Milan di sfoltire il reparto per puntare su altri obiettivi come Koné.

Domenica sera, nella sfida cruciale per il secondo posto, Jashari potrebbe trovarsi di fronte a quello che potrebbe essere il suo prossimo allenatore. Per il Milan di Allegri, la gestione del talento svizzero rappresenterà uno dei temi caldi del prossimo summit con Igli Tare e Furlani, sospeso tra la voglia di rivalsa del giocatore e le lusinghe bianconere.