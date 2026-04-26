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Calciomercato Milan, tetto ingaggi in aumento? C’è una differenza sostanziale. Ecco quale
Calciomercato Milan, c’è stata un’importante evoluzione nel tetto ingaggi del club rossonero: differenza sostanziale rispetto ad Elliott
L’approdo della proprietà americana nel club di via Aldo Rossi ha segnato un cambio di passo netto non solo nelle strategie di scouting, ma anche nella gestione della massa salariale. Come analizzato da Gazzetta.it, sebbene non esista un regolamento scritto che imponga un limite invalicabile al centesimo, la filosofia dei fondi che hanno guidato il Milan negli ultimi anni ha tracciato confini chiari ed elastici al tempo stesso.
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Calciomercato Milan e il passaggio di testimone: da 4 a 7 milioni
La transizione tra la vecchia e la nuova gestione riflette la crescita del brand e dei ricavi rossoneri:
- L’era Elliott: Durante la gestione del fondo di Paul Singer, la sostenibilità era il mantra assoluto. Il tetto virtuale per gli stipendi top si attestava intorno ai 4 milioni di euro netti, una soglia superata solo in casi eccezionali per non intaccare l’equilibrio dello spogliatoio.
- Il nuovo corso RedBird: Con l’avvento di Gerry Cardinale, la strategia si è evoluta per permettere il mantenimento dei campioni e l’arrivo di profili internazionali. Oggi, il limite si è spostato sensibilmente verso l’alto, raggiungendo circa i 7 milioni di euro netti.
- I casi simbolo: Il rinnovo di Rafael Leao e l’ingaggio di leader carismatici come Luka Modric sono la prova tangibile di questo innalzamento del soffitto, necessario per competere stabilmente in Champions League.
Questa flessibilità ponderata permette a Igli Tare di trattare profili di alto lignaggio (come l’ipotesi Goretzka) senza scardinare i conti, garantendo a Massimiliano Allegri una rosa competitiva ma finanziariamente solida.