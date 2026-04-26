Non solo Leao, blitz a San Siro: vogliono un altro rossonero

Milan-Juventus vedrà la presenza sugli spalti di un osservatore del Manchester United per Leao: occhi però anche su un altro rossonero

San Siro si riscalda per l’ultima grande partita della stagione. Il Milan cerca il pass Champions ospitando la Juventus: una sfida che vale anche il terzo posto e che può rappresentare un importante viatico anche per il futuro.

Allegri non vuole sbagliare, vuole blindare la posizione Champions e continuare il testa a testa con il Napoli per la piazza d’onore dietro l’Inter, mentre la Serie A è alle prese con l’ennesimo scandalo che coinvolge l’autosospeso designatore degli arbitri Rocchi.

Una partita importante per la quale il tecnico toscano si affida ai suoi talenti principali: ecco allora Leao in campo dal primo minuto per provare a scardinare la difesa bianconera, accompagnato da Pulisic che cerca di sbloccarsi dopo mesi di digiuno totale. Proprio il portoghese è al centro delle voci di mercato.

Si racconta di osservatori del Manchester United presenti questa sera a San Siro per visionare da vicino il numero 10 rossonero. Al contrario del passato, quest’estate il Milan potrebbe anche dire sì ad un’offerta per Leao e la Premier League è una destinazione possibile.

Destinazione che farebbe gola anche ad un altro rossonero: potrebbe esserci anche lui nel mirino dei Red Devils che vanno a caccia di nuovi talenti per far risorgere una squadra che da troppo tempo non vince.

Blitz United per Milan-Juventus: non c’è solo Leao

Manchester United a San Siro per Milan-Juventus con gli occhi su Rafa Leao: il portoghese è da tempo nel mirino del club inglese e questa potrebbe essere l’estate giusta per un suo approdo in Premier League.

Gli occhi dello United anche su Pulisic (Instagram cmpulisic) – Milannews24.com

Lì dove ha già giocato con la maglia del Chelsea anche Christian Pulisic: l’americano ha vissuto un anno particolarmente complicato. Nel 2026 non ha mai segnato e il digiuno inizia a pesare non poco e a far riflettere sul suo futuro. Giusto continuare con lui o meglio accettare un’eventuale offerta?

Proposta che potrebbe arrivare anche dal Manchester United con lo scout inglese che dagli spalti di San Siro butterà un occhio anche sulla prestazione di Pulisic. Uno dei due, o chissà entrambi, potrà diventare un calciatore dei Red Devils che sperano il prossimo anno di poter tornare a lottare per la vittoria del campionato.

Proprio come il Milan che è pronto a rivoluzionare in maniera importante la rosa pur di tornare a cucirsi lo scudetto sul petto.