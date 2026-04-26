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Calciomercato Milan, Fofana il sacrificato di lusso in estate? Tare e Furlani fissano il prezzo
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero sacrificare Fofana in estate davanti ad un’offerta da almeno 30 milioni di euro
Mentre a San Siro cresce l’attesa per il fischio d’inizio di Milan-Juventus, la sfida tra le due big italiane si sposta inevitabilmente anche sul fronte del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l’obiettivo dei rossoneri è quello di garantirsi i fondi necessari per assaltare i parametri zero di lusso, in particolare Leon Goretzka e Robert Lewandowski. In questo scacchiere finanziario, il nome individuato per finanziare i nuovi colpi è quello di Youssouf Fofana.
Calciomercato Milan, Fofana e le sirene francesi: il prezzo è fissato
Il centrocampista francese, nonostante l’importanza nello scacchiere di Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare la chiave per alzare ulteriormente l’asticella della qualità in mediana:
- Interesse dalla Ligue 1: Sul mediano rossonero si sono accesi gli occhi di due club storici del suo paese, il Lione e il Marsiglia, pronti a riportarlo in Francia.
- Valutazione Top: Il Milan non ha intenzione di svendere il giocatore e ha fissato una richiesta economica importante. Per strappare Fofana ai rossoneri serviranno circa 30 milioni di euro.
- Obiettivo Goretzka: La cessione del classe ’99 permetterebbe a Igli Tare di coprire le alte commissioni e l’ingaggio richiesti da Goretzka, garantendo al tecnico livornese quel salto di qualità internazionale necessario per il 2027.
Mentre stasera Fofana sarà chiamato a proteggere la difesa rossonera dalle incursioni della Juve di Spalletti, il suo futuro sembra essere a un bivio. La sua cessione a peso d’oro potrebbe essere l’ultimo servizio reso alla causa per permettere l’arrivo di quei campioni pronti a rendere il Milan una corazzata.