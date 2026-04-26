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Modric e il patto per il rinnovo: le tre clausole per il nuovo sì al Diavolo

Published

1 ora ago

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Modric

Modric è pronto a rinnovare con il Milan ma ha posto alla società tre condizioni praticamente indispensabili. Ecco quali

Il futuro di Luka Modric a Milano non è solo una questione di cifre, ma di prospettive. Come analizzato da Tuttosport, il leggendario centrocampista croato, giunto in rossonero mosso da una profonda motivazione personale, sta riflettendo sull’opportunità di estendere la sua permanenza. Nonostante i quasi 41 anni, la classe di Modric rimane intatta, così come la sua pretesa di far parte di un progetto tecnico che sia all’altezza della sua straordinaria storia professionale.

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Modric e il fattore Champions: l’Europa come bussola

Per convincere il Pallone d’Oro a proseguire la sua avventura nel 2026/2027, il club di via Aldo Rossi deve soddisfare tre requisiti imprescindibili:

  • Palcoscenico d’Elite: La qualificazione alla prossima Champions League è la conditio sine qua non. Dopo aver dominato l’Europa con il Real Madrid, Luka desidera calcare i campi più prestigiosi anche con la maglia del Milan, conferendo un valore quasi poetico al finale della sua carriera.
  • Il Legame con Allegri: Il rapporto con Massimiliano Allegri è un pilastro fondamentale. Modric vede nel tecnico livornese il gestore ideale per i fuoriclasse del suo calibro e la sua conferma in panchina peserà enormemente sulla scelta finale.
  • Garanzie di Crescita: Il croato si aspetta che la dirigenza traduca in fatti le promesse di potenziamento della rosa. Non vuole una semplice “passerella”, ma un Milan competitivo, rinforzato da innesti di spessore che permettano di puntare a trofei importanti.

Secondo il quotidiano torinese, i tempi per la decisione sono ormai maturi. La predisposizione a restare è concreta, ma dipenderà dalla capacità della società di garantire un ambiente ambizioso e un organico capace di assecondare la sua inesauribile fame di vittorie.

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