Tonali di nuovo al Milan, in Inghilterra sono sicuri

Dall’Inghilterra arriva la voce di un possibile ritorno in rossonero di Sandro Tonali, in uscita dal Newcastle

Un solo pensiero nella testa: Sandro Tonali vuole ritornare a giocare in Serie A, sarebbe questa la sua priorità in vista di un possibile trasferimento estivo.

Trasferimento che assume quasi i contorni della certezza visto il campionato del Newcastle: i Magpies sono tagliati fuori dalla corsa alle coppe europee e il centrocampista bresciano difficilmente resterà un anno senza il palcoscenico continentale. Ecco perché il suo nome fa gola a tanti club, non soltanto italiani.

Il Manchester United, ormai certo del ritorno in Premier League, è pronto a ricoprirlo d’oro: si parla di una possibile offerta da 100 milioni di euro al Newcastle per portarlo all’Old Trafford. Su Tonali c’è poi anche il Manchester City, nonché interessamenti che arrivano dalla Spagna con il Real Madrid che potrebbe farsi avanti.

Per tutte però c’è da superare un ostacolo in più: non soltanto convincere i Magpies a cederlo, ma anche convincere Tonali ad accettare l’offerta e rimandare il suo desiderato ritorno in Italia.

Tonali vuole l’Italia: c’è anche il Milan

Ecco perché le squadre della Serie A sono considerate favorite per la caccia a Tonali. TeamTalk parla dell’interesse di Juventus e Inter, ma menziona anche il Milan tra le squadre potenzialmente sulle tracce del centrocampista.

Tonali-Milan, le cifre per il ritorno (Instagram Sandro Tonali) – Milannews24.com

Un ritorno in rossonero farebbe sicuramente piacere al calciatore, da sempre molto legato all’ambiente milanista, nonché tifoso del club. Venduto nel 2023 per 60 milioni di euro, Tonali con il Milan ha collezionato 130 presenze e volentieri aumenterebbe il bottino con una seconda esperienza in rossonero.

Sognare non costa niente, ma costa, anzi costerebbe, non poco però acquistarlo dal Newcastle. Senza considerare l’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, c’è da tenere in conto di una valutazione da circa 100 milioni di euro, cifre sicuramente fuori portata per qualsiasi club italiano.

Una trattativa partirebbe dunque con basi economiche diverse da quelle attuali o da quelle immaginate dal club inglese per cedere il calciatore. Che sia il Milan o Inter e Juventus, per rivedere Tonali in Serie A servirà uno sforzo economico non indifferente, ma anche un compromesso con il Newcasle e lo stesso giocatore per