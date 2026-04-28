Modric e il bivio del futuro: ambizioni da Champions per restare. Luka vuole un Milan competitivo

Modric ha chiesto garanzie precise al Milan per restare anche nella prossima stagione: il croato vuole una squadra competitiva

Il futuro di Luka Modrić è entrato ufficialmente nella sua fase più calda e decisiva. Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il fuoriclasse croato sta sfruttando il periodo di stop forzato — causato dalla recente operazione allo zigomo — per riflettere profondamente sul capitolo finale della sua leggendaria carriera. Nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, la volontà di proseguire in rossonero esiste, ma è strettamente legata a precise garanzie tecniche.

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Modric e il Milan competitivo: le tre condizioni

Modrić non ha intenzione di vivere una stagione da comprimario o in una squadra priva di ambizioni europee. Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovo per il 2027 poggia su pilastri fondamentali:

Ambizione Internazionale : Luka chiede un Milan “all’altezza” della Champions League , con una rosa competitiva capace di lottare per i vertici.

: Luka chiede un Milan “all’altezza” della , con una rosa competitiva capace di lottare per i vertici. Il fattore Allegri: Il rapporto con Massimiliano Allegri è centrale; la permanenza del tecnico livornese è una delle chiavi per il “sì” definitivo del croato.

La palla passa ora alla dirigenza rossonera: resta da capire se Gerry Cardinale e l’area tecnica sapranno “accontentare” le richieste di un leader che, a 40 anni, ha ancora fame di grandi traguardi.