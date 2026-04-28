Mercato Milan, retroscena Kim: ingaggio troppo alto! Svanisce la pista che porta all’ex Napoli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è nel pieno delle manovre per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la strategia dei rossoneri ha subito una variazione importante nelle ultime ore. Sebbene il nome di Kim Min-jae, il difensore sudcoreano del Bayern Monaco, avesse acceso i sogni dei tifosi, l’operazione si è scontrata con la realtà economica. L’ingaggio da oltre nove milioni di euro netti più bonus percepito dall’ex Napoli è stato giudicato fuori dai parametri finanziari del club di Via Aldo Rossi.

L’assalto a Mario Gila: la scelta dei rossoneri

Abbandonata la pista che portava in Germania, il Diavolo ha deciso di virare con decisione su Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio. Il calciatore spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è diventato l’obiettivo numero uno per completare il reparto arretrato.

L’operazione ha ricevuto il pieno gradimento di Massimiliano Allegri che apprezza particolarmente Gila perché il ragazzo è capace di disimpegnarsi con la stessa efficacia sia in una retroguardia disposta a tre che in una linea a quattro.