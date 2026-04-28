Mercato Milan, Gila è l’obiettivo principale: Tare lo vuole ad ogni costo! E nel 2022… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato estivo si avvicina e, in casa Milan, la dirigenza è già al lavoro per blindare la retroguardia. Il nome caldo sul taccuino di Igli Tare è quello di Mario Gila difensore centrale spagnolo attualmente in forza alla Lazio.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi ha individuato nello spagnolo il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. Gila, che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, rappresenta un’opportunità di mercato concreta e vantaggiosa per i rossoneri, pronti ad anticipare la concorrenza.

Il profilo perfetto

Massimiliano Allegri ha già dato il suo placet all’operazione. Il tecnico livornese apprezza particolarmente la versatilità del calciatore, capace di disimpegnarsi alla perfezione sia in una difesa a tre che in una linea a quattro. Questa flessibilità è fondamentale per l’impostazione tattica richiesta dal mister, che vede in Gila l’elemento ideale per elevare la qualità e la tenuta del pacchetto difensivo del Diavolo.

A guidare questa operazione è, con convinzione, Igli Tare. Il DS rossonero nutre una stima profonda per il centrale, avendolo personalmente scoperto e portato alla Lazio nell’estate del 2022. Il dirigente albanese, fin dai tempi della sua permanenza nella Capitale, ha sempre elogiato le qualità tecniche e temperamentali del ragazzo. Una conferma importante arriva dalle sue parole rilasciate proprio a La Gazzetta dello Sport nel dicembre 2024: “Gila è veloce, intelligente e non sbaglia una partita. Può diventare uno dei migliori 3-4 difensori al mondo”.