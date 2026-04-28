Mercato Milan, Gila è il preferito per la difesa rossonera, ma sono due gli ostacoli: le richieste di Lotito e la concorrenza

Mercato Milan, Gila resta il preferito per rafforzare la difesa rossonera, ma sono due gli ostacoli: Lotito e la concorrenza

Il Milan ha rotto gli indugi per rinforzare il proprio pacchetto arretrato e ha individuato in Mario Gila l’obiettivo numero uno per la prossima estate. Il difensore spagnolo della Lazio, classe 2000, piace moltissimo a Massimiliano Allegri per la sua capacità di adattarsi sia a una linea a quattro che a una difesa a tre, offrendo quella duttilità tattica necessaria per il nuovo ciclo rossonero. Tuttavia, in via Aldo Rossi sanno bene che strappare il centrale a Claudio Lotito sarà un’impresa tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo grande ostacolo è rappresentato dalla fitta concorrenza. Non c’è solo il Milan sulle tracce dell’ex Real Madrid: anche Inter, Juventus e Napoli hanno già preso contatti con l’entourage del calciatore, sondando indirettamente il terreno per capire le reali pretese economiche del club biancoceleste. La valutazione di mercato di Gila si aggira attualmente intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che riflette la sua crescita esponenziale in questa stagione, nonostante la Lazio non partecipi alla Champions League.

Mercato Milan, il fattore Lotito e il ruolo di Igli Tare

Il secondo scoglio è, come spesso accade nelle trattative con la Lazio, la fermezza del suo presidente. Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi pezzi pregiati, incurante del fatto che il contratto dello spagnolo scadrà nel 2027. La storia insegna che il numero uno laziale è disposto a correre il rischio di perdere giocatori a parametro zero piuttosto che accettare offerte ritenute non congrue. Il Milan, però, spera di poter contare su una carta importante: il direttore sportivo Igli Tare.

Proprio Tare, che portò Gila a Roma durante la sua permanenza nella capitale, sta lavorando ai fianchi della sua ex società da diversi mesi. Il gradimento del giocatore verso la destinazione rossonera è forte, ma l’operazione resta complessa anche a causa di una clausola: il Real Madrid detiene ancora il 50% sulla futura rivendita, il che spinge Lotito ad alzare ulteriormente la posta per non vedere dimezzato l’incasso. Nonostante queste difficoltà, Gerry Cardinale ha dato il via libera all’investimento, confermando la volontà del club di regalare ad Allegri una difesa di caratura europea.