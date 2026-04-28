Mercato Milan, Cardinale dà il via libera a un mercato su misura per Allegri: ci sarà un innesto importante per ogni reparto

Mercato Milan, Cardinale seguirà le richieste di Allegri per una squadra “da Champions League”: ecco il piano rossonero

Il futuro del Milan inizia a prendere forma sotto le direttive di Gerry Cardinale, che ha ufficialmente dato il via libera a una strategia di mercato studiata per soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri. L’obiettivo del tecnico livornese è chiaro: innalzare il tasso tecnico e la personalità della squadra per competere ai massimi livelli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la linea tracciata prevede un innesto importante per ogni reparto, con il nome di Mario Gila in cima alla lista per blindare la difesa. Allegri ha espresso la necessità di avere elementi pronti all’uso, capaci di assumersi responsabilità immediate in palcoscenici prestigiosi.

Oltre al colpo in difesa e alla ricerca di un grande centravanti, il tecnico ha richiesto un esterno versatile, un profilo capace di operare con efficacia su entrambe le corsie laterali per garantire alternative tattiche e dinamismo. A completare il quadro ci saranno diversi giovani di complemento, scelti per dare profondità alla rosa senza però appesantire il bilancio. La dirigenza rossonera si muoverà seguendo una parola d’ordine ben precisa: «non invecchiare» lo spogliatoio, mantenendo un’età anagrafica media bilanciata che garantisca futuribilità al progetto tecnico.

Mercato Milan, equilibrio tra giovani e senatori per l’Europa

Tuttavia, la società è pronta a fare uno sforzo economico e strategico per inserire elementi esperti che possano fungere da guida per il gruppo. Se la qualificazione alla Champions League verrà confermata, la proprietà sa bene che la competizione internazionale «andrà affrontata con elementi esperti che guidino il gruppo». Il segreto del nuovo Milan risiederà quindi nel delicato equilibrio tra la freschezza dei nuovi talenti e il carisma di veterani scelti appositamente per trasmettere la giusta mentalità in campo europeo.