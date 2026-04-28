Mercato Milan, c’è il consenso di Allegri: sarà all-in su Gila! Il pressing di Tare e la strategia del club rossonero per strapparlo alla Lazio

Mercato Milan, Mario Gila in cima alla lista di Tare, ma spunta anche l’opzione Kristensen per il reparto arretrato

Il Milan guarda già alla prossima stagione con ambizioni rinnovate: se l’obiettivo attuale è il ritorno in Champions League, l’anno venturo i rossoneri punteranno a lottare per lo scudetto e a brillare in Europa. Per raggiungere questi traguardi, Max Allegri ha le idee chiarissime e ha già comunicato alla dirigenza che «serve alzare il livello della rosa con acquisti di personalità e di esperienza». Sebbene il grande centravanti rimanga la priorità assoluta del calciomercato, il tecnico livornese sa bene che «c’è bisogno di rinforzare anche la difesa» per garantire solidità al suo progetto tattico.

Il nome più caldo per la retroguardia è quello di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio con contratto in scadenza nel 2027. L’operazione gode di uno sponsor d’eccezione in via Aldo Rossi: Igli Tare, che portò il giocatore a Roma durante la sua esperienza in biancoceleste. Tuttavia, la trattativa presenta delle insidie, sia per la concorrenza di Inter, Juventus e Napoli, sia per la resistenza di Claudio Lotito. Il presidente laziale, infatti, «non intende assolutamente svenderlo», nonostante la valutazione rossonera si aggiri sui 20-25 milioni di euro, bonus compresi.

Mercato Milan, non solo Gila: i radar rossoneri si accendono su Thomas Kristensen

Il piano del Milan non si ferma allo spagnolo, poiché sono previsti almeno due innesti nel reparto, complice la partenza del giovanissimo David Odogu, che «verrà mandato a giocare in prestito». Un profilo che piace moltissimo è quello di Thomas Kristensen, centrale classe 2002 in forza all’Udinese. Il danese offre caratteristiche fisiche diverse da Gila, garantendo più centimetri a discapito della rapidità. Con questi rinforzi, la dirigenza punta a regalare ad Allegri una rosa competitiva su tutti i fronti per la stagione 2026/27.