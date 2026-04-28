Mercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attaccante: proposto Gonçalo Ramos ai rossoneri. Ecco le ultime

Mercato Milan, i rossoneri proseguono nella ricerca di un attaccante e nelle ultime ore è stato proposto il nome di Gonçalo Ramos

Indipendentemente dalle scelte tattiche che Massimiliano Allegri adotterà per la prossima stagione, il calciomercato Milan ha fissato una priorità assoluta per l’estate: l’acquisto di almeno due nuovi attaccanti. Il club rossonero sente l’urgenza di inserire un vero bomber di razza, una figura che è mancata negli ultimi anni e che possa garantire un bottino di reti significativo per competere su tutti i fronti. In questo contesto, le ultime ore hanno portato alla luce un profilo nuovo e intrigante, proposto direttamente dagli intermediari.

Si tratta di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 in forza al PSG. Il portoghese, pur avendo collezionato 41 presenze e 12 gol in questa stagione, non è soddisfatto del minutaggio ricevuto a Parigi e desidera un ruolo da protagonista assoluto altrove. Gli agenti del giocatore hanno sondato il terreno con via Aldo Rossi, consapevoli che il club rossonero cerca profili giovani ma già pronti per il palcoscenico europeo. Come riportato da Tuttosport, sebbene Ramos fosse già stato nei radar milanisti in passato, questa volta potrebbero esserci i margini operativi per una vera trattativa, data la volontà del calciatore di lasciare la Francia.

Mercato Milan, le alternative di lusso: da Lewandowski a Vlahovic

Oltre alla pista portoghese, la dirigenza rossonera tiene d’occhio diverse situazioni di altissimo profilo. Resta viva la suggestione che porta a Robert Lewandowski, in uscita dal Barcellona e disponibile a parametro zero in estate, così come l’interesse per Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus in scadenza nel 2026 apre scenari interessanti. Non mancano poi i profili di Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, valutato per la sua grande fisicità, e Nicholas Jackson, che tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco. Si prospetta un’estate di grandi cambiamenti per l’attacco di Allegri.