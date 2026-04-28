Mercato Milan, Nkunku e Gimenez via in estate: le loro cessioni per finanziare il colpo in attacco

Mercato Milan, Nkunku e Gimenez andranno via in estate: due cessioni per arrivare al grande colpo in attacco

Il mercato del Milan in vista della prossima estate si preannuncia caldissimo e segnato da una profonda ristrutturazione del reparto offensivo. Oltre al già deciso mancato riscatto di Niclas Füllkrug, che lascerà Milanello dopo un’annata condizionata da problemi fisici e uno scarso feeling con il gol, la dirigenza ha messo nel mirino altri due nomi eccellenti. Secondo quanto riportato dalle ultimissime del calciomercato Milan de il Corriere dello Sport, il club rossonero starebbe cercando attivamente una sistemazione per Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, entrambi considerati ormai cedibili.

I due attaccanti sono reduci da una stagione giudicata «al di sotto delle aspettative», con numeri che non giustificano l’ingente investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro effettuato la scorsa estate. Il dato statistico è impietoso: la coppia ha prodotto complessivamente solo 13 reti, una sterilità offensiva che ha pesantemente condizionato la corsa al vertice della squadra di Max Allegri. In particolare, il messicano Gimenez è stato frenato da diversi infortuni, mentre il francese Nkunku non ha mai trovato la continuità necessaria per diventare il leader tecnico del gruppo.

Mercato Milan, strategia d’uscita per finanziare i nuovi colpi

La volontà di via Aldo Rossi è quella di ridisegnare completamente il reparto, aprendo la strada a profili più funzionali al gioco del tecnico livornese. Tuttavia, la cessione dei due non sarà semplice: il club vuole evitare pesanti minusvalenze, ma è consapevole che restare con l’attuale assetto non sia più un’opzione percorribile. La ricerca di una nuova sistemazione per Nkunku e Gimenez è il primo passo per sbloccare il mercato in entrata, dove si cercano elementi di maggiore esperienza e carisma per affrontare la prossima Champions League con ambizioni diverse.