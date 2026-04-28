Mercato Milan, per un centrocampista che va uno che viene: ecco chi sarà ceduto per far posto a Goretzka

Mercato Milan, i rossoneri pensano a una cessione per far posto a Goretzka: ecco la strategia per arrivare al centrocampista tedesco

Il Milan ha messo nel mirino un colpo da novanta per rinforzare il proprio centrocampo: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, attualmente in forza al Bayern Monaco, è diventato l’obiettivo prioritario per la dirigenza rossonera, trovando il pieno gradimento di Massimiliano Allegri. L’occasione è ghiotta, poiché la mezzala classe 1995 potrebbe trasferirsi a Milano a costo zero, un’opportunità che il club non vuole farsi sfuggire nonostante la forte concorrenza internazionale. Nelle ultime ore, i rossoneri hanno accelerato i contatti per cercare di assicurarsi le prestazioni del calciatore per i prossimi tre anni.

L’innesto di un profilo internazionale come quello di Goretzka servirebbe a dare maggiore caratura ed esperienza alla linea mediana in vista del prossimo campionato. Per fargli spazio all’interno della rosa, e come riportato da Calciomercato.it, il club sta valutando seriamente la cessione di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha vissuto finora una stagione caratterizzata da alti e bassi: se da un lato si è dimostrato spesso fondamentale per garantire gli equilibri tattici della squadra, dall’altro ha palesato diverse lacune per quanto riguarda la zona gol, fattore che ha spinto la dirigenza a riflessioni sul suo futuro.

Mercato Milan, ecco la strategia rossonera per Goretzka

Al momento, su Fofana è vivo l’interesse di diverse società, provenienti sia dal campionato turco che dalla Premier League. La valutazione fissata dal Milan per l’ex Monaco si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe concludersi positivamente anche sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Il tesoretto derivante dalla sua partenza verrebbe immediatamente utilizzato per blindare il reparto, garantendo ad Allegri un rinforzo di spessore mondiale e assicurando al contempo la sostenibilità economica del progetto tecnico rossonero.