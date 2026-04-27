Calciomercato
Mercato Milan, Sorloth accostato ai rossoneri: Allegri apprezza l’attaccante. I dettagli
Mercato Milan, negli ultimi giorni è stato accostato ai rossoneri il profilo di Sorloth per l’attacco: Allegri apprezza
La ricerca del nuovo centravanti per il Milan entra nel vivo. Con l’addio ormai certo di Fullkrug, Massimiliano Allegri ha tracciato l’identikit ideale per l’attacco della prossima stagione: una prima punta di peso, capace di garantire un rendimento immediato sia in Serie A che, soprattutto, in Champions League. In questo scenario, il nome di Alexander Sørloth ha scalato rapidamente le gerarchie della dirigenza rossonera.
LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Milan
Mercato Milan, Sørloth e il verdetto di Madrid: attesa per l’Arsenal
L’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che il norvegese dell’Atletico Madrid è un profilo seriamente valutato, ma la trattativa entrerà nel vivo solo dopo i prossimi impegni internazionali:
- Obiettivo Esperienza: Sørloth, protagonista di una stagione straordinaria con i Colchoneros, risponde perfettamente alla richiesta di affidabilità fatta da Allegri per il 2026/2027.
- Timeline Strategica: Secondo Moretto, i discorsi concreti verranno approfonditi dopo la sfida di tra Arsenal e Atletico Madrid, match che definirà i piani economici e tecnici dei club coinvolti.
- Asse Madrid-Milano: Dopo l’operazione Morata del passato, i canali tra i due club sono aperti, e Sørloth rappresenta la fisicità necessaria per il 3-5-2 milanista.
Il Milan attende il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo, consapevole che il norvegese è considerato oggi la garanzia migliore per l’attacco rossonero.
Ultimissime Milan
Ultimissime Milan LIVE: frattura dello zigomo per Modric, le parole di Allegri dopo il pareggio con la Juventus. Proseguono i contatti con Lewandowski
Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...