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Mercato Milan, Sorloth accostato ai rossoneri: Allegri apprezza l’attaccante. I dettagli

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Mercato Milan, negli ultimi giorni è stato accostato ai rossoneri il profilo di Sorloth per l’attacco: Allegri apprezza

La ricerca del nuovo centravanti per il Milan entra nel vivo. Con l’addio ormai certo di Fullkrug, Massimiliano Allegri ha tracciato l’identikit ideale per l’attacco della prossima stagione: una prima punta di peso, capace di garantire un rendimento immediato sia in Serie A che, soprattutto, in Champions League. In questo scenario, il nome di Alexander Sørloth ha scalato rapidamente le gerarchie della dirigenza rossonera.

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Mercato Milan, Sørloth e il verdetto di Madrid: attesa per l’Arsenal

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che il norvegese dell’Atletico Madrid è un profilo seriamente valutato, ma la trattativa entrerà nel vivo solo dopo i prossimi impegni internazionali:

  • Obiettivo Esperienza: Sørloth, protagonista di una stagione straordinaria con i Colchoneros, risponde perfettamente alla richiesta di affidabilità fatta da Allegri per il 2026/2027.
  • Timeline Strategica: Secondo Moretto, i discorsi concreti verranno approfonditi dopo la sfida di tra Arsenal e Atletico Madrid, match che definirà i piani economici e tecnici dei club coinvolti.
  • Asse Madrid-Milano: Dopo l’operazione Morata del passato, i canali tra i due club sono aperti, e Sørloth rappresenta la fisicità necessaria per il 3-5-2 milanista.

Il Milan attende il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo, consapevole che il norvegese è considerato oggi la garanzia migliore per l’attacco rossonero.

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