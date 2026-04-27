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Mercato Milan, scende in campo Cardinale: vertice con Mendes, Estupinan verso l’addio e non solo

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48 minuti ago

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Mercato Milan, Gerry Cardinale vuole aiutare Massimiliano Allegri: colloquio con Mendes, Estupinan verso l’addio

La recente sfida di San Siro contro la Juventus ha evidenziato in modo inequivocabile le lacune strutturali dell’attuale organico rossonero. Oltre a un attacco che fatica a trovare la via della rete, il problema principale risiede nella corsia mancina, rimasta orfana di un vero leader dopo la partenza di Theo Hernandez. Come riportato da Calciomercato.com, Gerry Cardinale è sbarcato a Milano per una serie di vertici strategici volti a pianificare il mercato del 2027.

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Mercato Milan, Cardinale e l’asse con Jorge Mendes: nuovi rinforzi per Allegri

Il patron di RedBird intende intervenire in prima persona per alzare la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, sfruttando i propri canali diplomatici:

  • Il fattore Jorge Mendes: Cardinale punta sul solido rapporto con il CEO della Gestifute per sbloccare trattative di alto livello. Al centro dei colloqui c’è il futuro di Pervis Estupiñán, apparso in netta difficoltà, e la ricerca di un erede di spessore internazionale.
  • Il nodo terzini: La gestione della fascia sinistra è diventata una priorità assoluta. Mentre Davide Bartesaghi è considerato ancora troppo acerbo per palcoscenici elìtari, Estupiñán non ha convinto, spingendo la dirigenza a valutare profili più affidabili per la prossima stagione.
  • Rafforzamento Globale: Le riunioni a Milano non riguardano solo la difesa, ma l’intero assetto tecnico-finanziario del club, con l’obiettivo di colmare quel gap che oggi separa il Milan dalle primissime della classe.

L’attivismo di Cardinale in queste ore conferma la volontà della proprietà di non restare a guardare, trasformando la delusione post-Juve nell’energia necessaria per una nuova, profonda rivoluzione estiva.

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